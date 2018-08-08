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Ayrılmak isteyen iş adamına ilişki görüntüleriyle şantaj yaptı

Irak uyruklu Roaa W., sevgilisiyle birlikte kendisinden ayrılmak isteyen Iraklı iş adamını ilişki görüntüleriyle tehdit ederek 1 milyon dolar para istedi. Iraklı iş adamının avukatı İstanbul'a gelerek şikayetçi oldu. Şantajcı sevgililer Marmaris'te tatilde yakalandı.

08.08.2018 - 13:41 | Güncelleme:

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Iraklı avukat Ahmad T., İstanbul polisine başvurup Irak'ta yaşayan müvekkili işadamı Ali H.'ye bir kadın tarafından şantaj yapıldığını söyleyerek şikayetçi oldu.

50 BİN 500 DOLAR VERMİŞ

İş adamı Ali H., avukatı aracılığıyla polise verdiği ifadesinde 28 yaşındaki Roaa W. adlı kadınla 3 yıldır ilişkisi olduğunu belirterek, "Ayrılmak isteyince bana ‘Bende ilişkimizin görüntüleri var' diyerek para istedi. İlk başta 13 bin dolar para gönderdim. Ardından tekrar istedi. 16 bin 500 dolar verdim. Son olarak ise 21 bin dolar olmak üzere toplam 50 bin 500 lira para verdim" dedi.

1 MİLYON DOLAR İSTEDİLER

Iraklı iş adamı, son olarak kendisini bir erkeğin arayarak "Ben Roaa'nın erkek arkadaşıyım. 40 bin dolar vermezsen görüntüler elimde, internette yayacağım" dediğini söyledi. Bunun üzerine 40 bin doları kardeşiyle gönderdiğini anlatan işadamı, şantajcıların bu parayı almadığın belirtti. Ardından şantajcı çiftin kendisin arayarak "Rakamı 1 milyon dolar yaptık" dediklerini ifade etti.


MARMARİS'TE TATİLDE YAKALANDILAR

Şikayet üzerine harekete geçen İstanbul Emniyeti Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda son istedikleri 40 bin dolar için adresi verilen alışveriş merkezinin güvenlik kamerasını inceledi. İncelemede şüpheli olduğu belirlenen Iraklı Eabdalkan C. (40) tespit edildi. Çalışmalarda Roaa W. ve sevgilisi olduğu öğrenilen Eabdalkan C.'nin en son Marmaris'te bir tatil köyüne gittikleri belirlendi. Marmaris'e giden polis, 2 zanlıyı yakaladı.

GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONUNDA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin cep telefonları incelemeye alındı. Roaa W. adlı kadının cep telefonunda Iraklı işadamı ve başka kişilerle yaşadığı ilişkilerini görüntüleri bulundu. Soruşturmanın ardından 2 Iraklı sevgili adliyeye gönderildi.

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