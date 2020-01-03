Akhisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre milli sporcu Ayşe Begüm, antrenör Ekin ve sporcular Erkut Ergin ile Emir Erışık'ın kulübe katılımı nedeniyle sözleşme töreni yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayşe Begüm Onbaşı, doğduğu ve spor hayatına atıldığı Akhisar'a dönmenin mutluluğunu yaşadığını, hep birlikte Akhisar Belediyespor Kulübünün başarısı için mücadele vereceklerini belirterek, "Başarmak istiyoruz, bu yüzden oldukça disiplinli bir şekilde çalışıyoruz. Bomba gibiyiz. Hedefimiz dünya şampiyonluğu. Bu sefer tek kategori değil, 3 kategoride de elimizden gelenin en iyisini yapacak ve ülkemizi gururlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da hemşehrileri Ayşe Begüm Onbaşı'nın başarılarıyla gururlandıklarını ifade ederek, "Ayşe Begüm'ü yıllardır takip ediyor ve başarıları ile gururlanıyorduk. Şampiyon artık evine döndü. İnşallah bundan sonra da Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonluklarına birlikte sevineceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Antrenör Mehmet Ali Ekin ile çalışan Ayşe Begüm Onbaşı, gençlerde Avrupa ve dünya şampiyonluklarının ardından Portekiz'de geçen yıl düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda ilk kez yarıştığı büyükler kategorisinde altın madalya kazanmıştı.