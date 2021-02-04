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Ayşe Begüm Onbaşı'nın hedefi dünya rekoru

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, mayıs ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda rekor kırmayı hedeflediğini söyledi

Ayşe Begüm Onbaşı'nın hedefi dünya rekoru
AA

Aerobik cimnastikte gençler dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, 2021 yılında birçok organizasyonda mücadele etmeyi planladığını dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılının herkes için zorlu geçtiğini anlatan 19 yaşındaki milli sporcu, "Kendi açımdan baktığımda çok iyi geçtiğini söyleyemeyeceğim. Çünkü antrenmanlarımıza evden devam ettik. Salon ortamı ve kültürüne alışık olduğumuz için evde kalmak bize çok iyi gelmedi. Ancak bir de bardağın dolu tarafı var. Belli sakatlıklarımız vardı, onların giderilmesi için bu süreç iyi oldu. Kendimize vakit ayırma açısından daha önce belki hiç elimizde olmadığı kadar zaman oldu. Bu açılardan güzel geçti." diye konuştu.

Ayşe Begüm Onbaşı, cimnastikte 2021 yılının yoğun bir takvime sahip olduğunu belirterek, "Çünkü 2020 programını alıp 2021'e entegre ettiler. Bu durum bizi biraz zorluyor. Çünkü normalde tek senelerde Avrupa Şampiyonası, çift senelerde de Dünya Şampiyonası yapılıyordu. Bu sene ikisi birden yapılacak. Bunların dışında dünya kupaları, açık kupalar ve ABD'de ANAC turnuvası var. Bu turnuvaya katılmayı hedefliyoruz. Kısacası yarışacak bir sürü turnuva var. Ama asıl hedef tabii ki Dünya Şampiyonası." ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONASI"

Milli cimnastikçi, Dünya Şampiyonası'nın kendisini heyecanlandırdığını vurgulayarak, "Bu sene en büyük hedef Dünya Şampiyonası. Bu şampiyona, 2022 yılında yapılacak Dünya Oyunları'nın seçmesi niteliğinde. O sebeple bizim için ayrıca önemli. Yani iki ayaklı bir turnuvanın ilk ayağında mücadele edeceğiz. İkinci ayak çok daha büyük. O sebeple çok önemli bir turnuva." şeklinde görüş belirtti.

Dünya Şampiyonası'nda sergilemeyi planladığı koreografiyle ilgili bilgi veren Ayşe Begüm Onbaşı, şunları kaydetti:

"Sene başında bir tarz değişikliğine gitmeyi planlamıştık. Fakat sonrasında yeniden Latin-salsa ağırlıklı bir koreografiye döndük. Çünkü kendime güvendiğim bir kategori bu. Bununla yarıştığımda ekstra bir öz güvenle podyuma çıkıyorum. Böyle bir şans varken işi riske atmanın doğru olmadığını düşündüm. Bu sebeple yine Latin-salsa ağırlıklı bir koreografi sergileyeceğim. Ama şöyle bir durum var. Geçen senenin puanlarına bakarsak zorluk anlamında şu an tek kadınlarda en iyi dereceyi yapan benim. Bundan dolayı genel puanımın da artacağını düşünüyorum. Tabii hedeflerden biri dünya rekorunu kırmak."

"YARIŞMAK BANA İYİ GELİYOR"

Ayşe Begüm Onbaşı, yarışmayı çok özlediğini belirterek, "Yarışmak bana iyi geliyor. Bir de 2020'de şunu fark ettim, ben yarışmak için doğmuş bir insanmışım. Evde kaldığımız dönemde her şey bomboş geldi. Evde antrenman yapıyorduk ama bir hedefimiz yoktu. Bir belirsizliğin içindeydik. Ya da hedeflerimiz öteleniyordu. Bu durum beni gerçekten çok üzdü. Spor yapmak gerçekten çok güzel bir şey. Sporun sadece fiziksel değil zihinsel anlamda da gelişime katkı sunduğunu düşünüyorum. Bu sebeple spor kültürünün küçük yaşlardan itibaren desteklenmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Milli cimnastikçi, başarılı sporcuların yetişmesinde aile desteğinin çok önemli olduğunu dile getirerek, "Ailenin desteği olmadan sporcu istediği kadar yetenekli olsun ve çabalasın ancak belli bir yere kadar gidebilir. Ailenin, akrabaların, arkadaşların ve hatta sınıftaki öğretmenlerinin desteği çok çok önemli. Çünkü başarılı bir sporcu, sacayağı üstündeymiş gibi düşünülebilir. Biz belki üstteyiz ama bizi ayakta tutan bir sürü etken var. Bu sebeple ailelerin çocuklarına olabildiğince destek olmalarını tavsiye ederim." diye konuştu.

"BİREYSEL SPORLARDA DESTEK ÇOK ÖNEMLİ"

Ayşe Begüm Onbaşı, spora desteğin artması gerektiğini dile getirerek, "Bireysel sporlarda destek çok önemli. Ben de şanslıyım ki Red Bull sporcusu olarak yarışmaya devam ediyorum. Red Bull'un bana sağladığı en büyük avantajlardan biri görünür olmak. Red Bull sporcusu olarak yüzde 1'lik şanslı kısımda yer alıyorum. Her sporcunun benim gibi desteklenip ihtiyaçları karşılanmıyor. Spora desteğin genel anlamda artması gerekiyor. Çünkü destek olmadan başarının gelmeyeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyayı iyi kullandığını vurgulayan milli cimnastikçi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takipçilerime ve onların yorumlarına çok değer veren biriyim. Olabildiğince her yoruma geri dönmeye çalışıyorum. O sebeple takipçilerimle iyi bir etkileşim ve iletişimimiz var. Onların duygularına ve mesajlarına saygı gösteriyorum. Onlar da bana aynı şekilde. Genellikle yaptığım işler seviliyor. Antrenman sırasında ya da antrenman dışındaki normal hayatımda yaptıklarım beğeni alıyor. Onlar sevdikçe ben de bu işe daha sıkı sarılmaya çalışıyorum."

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