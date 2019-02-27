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TÜRKAN ŞORAY

Aytaç Arman’la iki tane filmim oldu biri “Vukuat Var” biri de “Gönderilmemiş Mektuplar”. Biri çok gençlik dönemimizde biri de olgunluk dönemimizde. Aytaç Arman gerçekten işine karşı çok saygılı, disiplinli hem de insanlara karşı çok saygılı ve sevgi doluydu. Çok değerli bir aktördü, işini çok severdi… Çok ama çok üzgünüm, hepimizin başı sağ olsun..