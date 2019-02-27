Bir süredir kanser tedavisi gören sinema ve tiyatro oyuncusu Aytaç Arman'ın vefatı sanatçı dostlarını da üzdü. 69 yaşındaki sanatçı Aytaç Arman, kanser hastalığı nedeniyle 2 Şubat'tan beri İstanbul Onkoloji Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Dün hastalığına yenik düşerek hayatını kaybeden Arman için bugün Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlenecek.
Usta oyuncunun vefatından sonra sanatçı dostları da derin üzüntü yaşadı. İşte Arman'ın hayatını kaybetmesinin ardından sanatçı dostlarının üzüntülerini dile getirdikleri o sözler...
KADİR İNANIR
Çok değerli bir kardeşimizdi. Çok başarılıydı. Çok üzgünüm. Kaybını öğrendiğimiz andan itibaren duygularımı nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Çünkü o, o kadar saygın ve sevgili bir kardeşimizdi ki... Uzun zamandır hasta yatıyordu. Arkadaşlarıyla en son görüştüğümde gayet iyi olduğunu öğrendik ama maalesef kaybettik. Biz inançlı insanlarız. Sabır diliyorum herkese, yakınlarına. Onu kaybettiğim için çok üzgünüm.
CEM YILMAZ
Sevgili Aytaç Arman ağabeyimizin mekanı cennet olsun. Sevenlerine baş sağlığı diliyorum.
SİBEL CAN
Sevdiğim, saydığım, kıymetli büyüğüm, güzel kalpli, değerli ustam, mekanın cennet olsun inşallah.
TÜRKAN ŞORAY
Aytaç Arman’la iki tane filmim oldu biri “Vukuat Var” biri de “Gönderilmemiş Mektuplar”. Biri çok gençlik dönemimizde biri de olgunluk dönemimizde. Aytaç Arman gerçekten işine karşı çok saygılı, disiplinli hem de insanlara karşı çok saygılı ve sevgi doluydu. Çok değerli bir aktördü, işini çok severdi… Çok ama çok üzgünüm, hepimizin başı sağ olsun..
CÜNEYT ARKIN
Çok üzüldüm, inananmadım, o kadar güzel bir hatıra bırakmış ki demekki içim yandı duyduğumda, çok zarifti, çok sade ve inceydi... Benim oğlumu oynardı, harika bir beyfendiydi. O kadar güzel ve samimi bakardı ki adeta içim güzelleşirdi. Başımız sağ olsun.
FİLİZ AKIN
Hala onu kaybettiğimize inanamıyorum. Daha doğrusu inanmak istemiyorum... Ödül törenlerinde karşılaşırdık hala yakışıklı, hala o kadar gençti ki... Bir varmış, bir yokmuş misali işte film şeridi gibi geçiyor gözümüzün önünden hayat....
PERİHAN SAVAŞ
Ah be arkadaşım, ah canım sende mi? Kalbimde sakladım seni de, yolun ışık, melekler yoldaşın, mekanın cennet olsun.
HÜLYA KOÇYİĞİT
Çok üzgünüm.. Türk Sineması çok değerli bir aktörünü daha yitirdi. Çok sevdiğim, değerli bir arkadaşımdı Aytaç Arman. Ne yazık ki kendisiyle sinemada sadece bir kez yan yana gelebildik; Kurtuluş Savaşı’nı anlatan Aşkın Zaferi filmi ile . Çok zarif, kibar, düşünceli, mert bir insandı sevgili Aytaç. Allah ailesine ve tüm sevenlerine sabır versin, hepimizin başı sağ olsun.
HALE SOYGAZİ
Türk Sineması için büyük bir değeri kaybettik çok sevdiğim bir arkadaşımdı, çok üzgünüm. Başımız sağ olsun.
SELDA ALKOR
Sende mi sevgili Aytaç, güle güle arkadaşım. Bu yaprak dökümünün sonu yok maalesef, nurlar içinde git… Ailene, seni sevenlere, tüm geride kalanlara, sabırlar diliyorum. Türk Sineması çok değerli bir aktörünü, çok önemli değerini kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun.
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