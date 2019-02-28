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Nur Sürer de Aytaç Arman ile çoğu kez film festivali için Adana'ya geldiklerini belirterek, "Ama en kıymetlimiz Aytaç'ımızı böyle getireceğimizi gerçekten bilemedik. Bu sefer geldiğinde cenaze arabasıyla geldi. " diye konuştu. Arman ile arkadaşlıklarının uzun yıllara dayandığını ifade eden Sürer, şunları söyledi: Aytaç ile bir defa çalıştık ama çok tutkulu bir yoldaşlığımız oldu. Ben 1979'da Adana'da Aytaç ile sinemaya başladım. Menderes ve Aytaç ile o zaman bizim hikayemiz başladı. Hiç birbirimizden kopmadık. Biz öfkesini daha dışarı vuran insanlar olduk ama Aytaç böyle değildi. Sessiz, beyefendi, zarafetinden asla bir şey kaybetmeyen, ama içinden öfkeli biriydi, politik bir adamdı. Bizim bütün yaşamımız İstanbul'da eylem insanı olmaktı. Bunun için de hep birlikte ortak, sanatçıların bir arada olması için yapılan bütün çalışmaların içinde olduk.