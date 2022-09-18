Ayvalık’ta film şenliği 0:00 / 0:00

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Seyir Derneği tarafından 16 - 21 Eylül 2022 arasında düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali başladı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Engin, festival için gelen konukları ağırladı. Kokteylde konuşma yapan Ergin, “Sizlerle sinemanın ve Ayvalık’ın benim için ne ifade ettiğini paylaşmak istiyorum. Bu iki kelime benim için umuttur, güzelliktir, emektir, hayal etmektir. Çocukluğumuzdaki gençliğimizdeki açık hava sinemalarının o büyüleyici atmosferiyle Ayvalık’ın buluşmasıdır. Ayvalıklıların kalbinde hep bir sinema aşkı vardır ben buna inanıyorum. Uluslararası Ayvalık Film Festivali ekibine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Filmleri dahi aratmayan manzaralar eşliğinde, eşsiz sanat yapıtlarını bizlere sunacak olan Ayvalık kadar güzel festivalimiz, kentimize hoş geldi” dedi.

Mesut Engin

Ayvalık Uluslararası Film Festivali, Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da gerçekleşen açılış töreni ve film gösterimiyle başladı. Festival direktörü Azize Tan törende yaptığı konuşmada “Festivali düzenleyen Seyir Derneği’ni bu yıl başında Ayvalık’ta kurduk. Yerel yönetim, sivil toplum, özel sektör ve Ayvalıklılar bir araya gelerek bu festivali hayata geçirdik. Festivale katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu festival gerçek bir dayanışma sonucu ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali kapsamında bu yıl, ‘Yeni Bir …’ ödülü de ilk kez verildi. Festivalde bir yarışma yapılmamasına karşın, son bir yıl içinde vizyona girmiş ya da ulusal festivallerde gösterilmiş uzun metraj kurmaca filmlerden birindeki başarısıyla dikkat çeken genç bir sinemacıya verilen ‘Yeni Bir …’ ödülü, ilk yılında bir yönetmenin oldu. 40 bin lira değerindeki ‘Yeni Bir Yönetmen’ ödülünün kazananı, bu yılki seçici kurulu oluşturan Levent Aygül, Ercan Kesal, Nadir Öperli, Tülin Özen ve Aslı Özge’nin oybirliğiyle Ela ile Hilmi ve Ali filminin yönetmeni Ziya Demirel oldu.

Ödülün sahibi Ziya Demirel ise gönderdiği video mesajında “Hem festivale hem değerli jüriye çok teşekkür ediyorum. Ödülü, filmin yolculuğunda, herhangi bir adımında, herhangi bir aşamasında beraber çalıştığımız, kafa yorduğumuz belki didiştiğimiz tüm yol arkadaşlarım için almak istiyorum” dedi. Ziya Demirel, filmi Ela ile Hilmi ve Ali’nin gösterimi için 19 Eylül’de Ayvalık’ta sinemaseverlerle buluşacak.

Azize Tan - Anna Maria Aslanoglu - Meltem Azbazdar

Törenin ardından, yakın dönem Güney Kore sinemasının usta yönetmeni Park Chan-wook’un 2022 Cannes Film Festivali’nde ‘En İyi Yönetmen’ ödülüne layık görülen ve Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin açılış filmi olan ‘Ayrılma Kararı’ gösterildi.