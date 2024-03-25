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        Haberler Yaşam Azer Bülbül kaç yaşında öldü? Azer Bülbül kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

        Azer Bülbül kaç yaşında öldü? Azer Bülbül kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

        . Müzik kariyerine 1984 yılında "Garip Yolcu" albümüyle başladı ve kısa sürede tanınmaya başladı. Halk müziği ve arabesk tarzındaki şarkılarıyla müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Peki, Azer Bülbül kimdir? Azer Bülbül neden öldü?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 17:09 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:09
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        Azer Bülbül kaç yaşında öldü?
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        Azer Bülbül, asıl adıyla Subutay Kesgin, 1 Şubat 1967'de Kars'ın Akyaka ilçesinde Terekeme bir anne ve Azeri bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren halk ozanı Güney Yıldız'dan müzik dersleri aldı. Ailesiyle birlikte Almanya'ya taşındıktan sonra düğün salonlarında şarkı söylerken ünlü sanatçı Yıldız Tezcan tarafından keşfedildi ve "Azer Bülbül" adını aldı.

        1995 yılında çıkardığı "Ben Babayım" albümü, Azer Bülbül'ün çıkışını sağladı ve popülerliğini doruğa çıkardı. Bu albümde yer alan şarkılar büyük ilgi gördü ve albüm MÜYAP verilerine göre 1.4 milyon adet sattı. Arabesk müzik camiasında "Baba" ve titrek sesi nedeniyle "Titrek Kral" lakaplarıyla anıldı. Kariyeri boyunca birçok başarılı albüm ve şarkıya imza atan Azer Bülbül, şöhretini Türkiye sınırlarını aşarak geniş kitlelere duyurdu.

        Ancak, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatında da zorluklarla karşılaştı. 1999 yılında asker kaçağı olmakla suçlandı ve askerliğini 2000 yılında tamamladıktan sonra uyuşturucu kullanımıyla gündeme geldi. Kokain kullanımı nedeniyle 10 ay hapis cezasına çarptırıldı ve üç yıl boyunca uyuşturucu tedavisi gördü. Ancak, tedavi sürecinde müzik kariyerine ara vermedi ve birçok albüm çıkardı.

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        2007 yılında çıkardığı "Kalemin Kırıldı" albümü ve sonraki çalışmalarıyla hayranlarını mest etmeye devam etti. 2011 yılında son albümü olan "Duygularım"ı yayınladı. Azer Bülbül, zorluklarla dolu bir yaşamın ardından müzik kariyerindeki başarısını sürdürdü ve Türk halkının sevgisini kazandı. Peki, Azer Bülbül nerede öldü, Azer Bülbül ne zaman öldü?

        Azer Bülbül Nerede Öldü?

        Azer Bülbül, hayatının son dönemlerinde Antalya'da bulunuyordu ve 6 Ocak 2012 tarihinde Antalya'da kaldığı bir otel odasında vefat etti. Otel odasında geçirdiği bir kalp krizi sonucunda 44 yaşında aramızdan ayrıldı. Antalya, Türkiye'nin güney sahil kesiminde, Akdeniz kıyısında bulunan bir şehirdir. Türkiye'nin turizm açısından önemli merkezlerinden biri olan Antalya, sahip olduğu doğal güzellikler ve tarihi zenginliklerle tanınır. Azer Bülbül'ün ölümü, sevenlerini derin bir üzüntüye boğmuş ve Türk müzik dünyasında büyük bir yeri olan sanatçının vefatı geniş çapta yas tutulan bir olay olmuştur.

        Diskografi:

        • 1984: Garip Yolcu
        • 1986: Esmerin Adı Oya
        • 1987: Yalan Olur (Yoruldum)
        • 1988: Güzel / Kız Necla
        • 1989: Fırat (Yürüyorum)
        • 1990: Ben Sana Vurgunum
        • 1991: Bir Yudum Su
        • 1993: Dağlara Yolculuk / İnsanlar
        • 1995: Ben Babayım / Dokunmayın Çok Fenayım
        • 1996: Yine Düştün Aklıma Yar / Yaban Eller (düet) Müslüm Gürses
        • 1996: Eline Düştüm (düet) Müslüm Gürses
        • 1996: Arabesk'te Doğudan Esintiler (düet) Seyfi Doğanay
        • 1996: Ağıt - Vasiyet / Benim Hiçbir Şeyim Yok
        • 1997: Hayatımın Şarkıları
        • 1998: Zordayım / Canım Yanıyor
        • 1999: Kör Kurşun / Sana Yalan Gelebilir
        • 2000: Dünden Bugüne
        • 2000: Bana Düştü / Neden Dedo
        • 2001: Yalan Sevgiler
        • 2002: Başımda Bela Var / Yarınsızım Ben
        • 2004: Azer Bülbül 2004 (Ateş Düştüğü Yeri Yakar)
        • 2005: Seçmeler
        • 2006: Üzülmedim Ki
        • 2007: Kalemin Kırıldı
        • 2011: Duygularım

        Teklileri

        • 2009: Ne Ağlar Ne Gülersin (Erken Gördüm Hayatı)
        • 2016: Yine Düştün Aklıma Yar/Sensiz Olmuyor
        • 2021: Ceylanım

        Filmografi:

        • 2012: Seninki Kaç Para - Mafya
        • 2009: Vefa Borcu (Başrol)
        • 2008: Arkadaş (Başrol)
        • 2002: Rus Gelin
        • 1998: Bedel (Başrol)
        • 1985: Mavi Mavi Masmavi
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