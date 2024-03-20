Selami Şahin kimdir, kaç yaşında? Selami Şahin'in hayatı ve biyografisi

Türk müziğinin sevilen ismi olan Selami Şahin, devam eden müzik kariyerinde sevenleri tarafından takip edilmeye devam ediliyor. Sahne almasının yanı sıra yapım şirketi de olan Selami Şahin hayatı hakkında merak edilenler yazımızda.

Selami Şahin Kimdir?

15 Ağustos 1948'de Hatay'da doğan Selami Şahin, Türk müziğinin en önemli ve üretken isimlerinden biridir. Besteci, söz yazarı, yorumcu ve yapımcı kimlikleriyle yarım asırdan fazla süredir müzik dünyasında iz bırakmıştır.

Şahin, müziğe olan yeteneğini küçük yaşta gösterdi. İlkokul yıllarında öğretmenleri tarafından keşfedilen yeteneği, onu müzikle dolu bir hayata yönlendirdi. 15 yaşında Hatay'dan ayrılarak İstanbul'a geldi ve müzik kariyerine başladı. 1966 yılında ilk plağını çıkaran Şahin, kısa sürede besteci ve söz yazarı olarak da adından söz ettirmeye başladı. "Kara Kız", "İkimiz Bir Fidanız", "Hasret", "Sevemez Kimse Seni", "Deli Gönlüm" ve "Ben Sana Vurgunum" gibi onlarca bestesi Türk müziğinin klasikleri arasına girdi.

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Selami Şahin Kaç Yaşında?

Selami Şahin 15 Ağustos 1948 yılında dünyaya gelmiştir. Sanatçı şu anda 76 yaşındadır.

Selami Şahin Nereli?

Selami Şahin, Hataylıdır.

Selami Şahin Özel Yaşamı

Selami Şahin, ilk evliliğini 1970 yılında Didem Şahin ile yaptı. Çiftin Lider, İrem ve Emirhan adında üç çocuğu oldu. 1980 yılında boşanan çift, 2015 yılında tekrar evlendi. Selami Şahin'in üç çocuğu var. Lider Şahin, babasının müzik şirketini yönetiyor. İrem Şahin, şarkıcı ve oyuncudur. Emirhan Şahin ise müzik prodüksiyonu ile ilgileniyor. Selami Şahin, 2007 yılında kalp krizi geçirdi ve ameliyata alındı. 2011 yılında ise beyin kanaması geçirdi ve uzun süre tedavi gördü. Selami Şahin, aktif bir şekilde müzik hayatını sürdürmektedir. 2023 yılında "Ben Sana Vurgunum" adlı albümünü çıkardı.

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Kariyeri

Selami Şahin'in müzik yolculuğu, dönemin ünlü bestecisi İrfan Özbakır ile tanışmasıyla başladı. Özbakır'ın etkisiyle 1966 yılında ilk 45'lik plağını yapan Şahin, müzik dünyasında adını duyurdu. Ardından 1968'de çıkardığı "Sabır Taşı" plağıyla geniş kitlelere ulaştı ve müzik kariyerinde yükselişe geçti. Müzikte ders almadan, kendi çabalarıyla notaları öğrenen Şahin, duygularını müziğe dökmeyi öğrendi. Kendi bestelerini yapmaya başladığı 1969'dan itibaren müzik hayatında yeni bir döneme girdi. Aynı dönemde birçok enstrümanı çalmaya başlayarak müzikal yeteneklerini geliştirdi.

2016'da "Sen Mevsimler Gibisin" şarkısıyla 4. Altın Kelebek Ödülü'nü kazanan Selami Şahin, Türkiye'de ve yurtdışında birçok sanatçı tarafından seslendirilen şarkılar yarattı. Müzik kariyeri boyunca 24 adet 45'lik plak, 7 adet 33'lük plak ve 13 adet kaset & CD albümü yayınladı. Eserlerinin büyük bir kısmı hit oldu ve yaklaşık 150 eseri listelerde zirveye çıktı.

Şahin'in müziği sadece Türkiye'de değil, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde de tanındı. Arapça da konuşabilen Şahin, birçok uluslararası projede yer aldı. 1981'de Lider Müzik adlı müzik yapım şirketini kuran Selami Şahin, 2010'da "Dayman (Daima)" adlı Arapça albümüyle farklı bir tarz denedi. 2011'de ise "Mahzen" adlı albümünde eski şarkılarını yeniden yorumladı. Oyunculuk kariyeri de olan Şahin, birçok filmde başrol oynadı ve şarkıları birçok dizi ve filmde kullanıldı. Özellikle 2002 yapımı "Mumya Firarda" filmi, uluslararası arenada büyük ilgi gördü ve Şahin'in oyunculuk yeteneği övgüler aldı.