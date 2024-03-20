Mehmet Aslantuğ kimdir, kaç yaşında? Mehmet Aslantuğ’un hayatı ve biyografisi

Arzum Onan’dan boşanmasının ardından gündeme açıklamalarıyla bomba gibi düşen Mehmet Aslantuğ hakkında yapılan araştırmalar da arttı. Peki, Mehmet Aslantuğ kimdir? Kaç yaşında?

Mehmet Aslantuğ Kimdir?

Mehmet Aslantuğ, Çerkes kökenli bir ailenin beşinci ve en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi Ubıh, babası ise Abzah'dı. İlk, orta ve lise eğitimini Terme ilçesinde tamamladı. 1978'de İşletme Fakültesi'ne kaydoldu, ancak öğrencilik yıllarında Deneme Sahneleri'nde başlayan oyunculuk tutkusu, 1985'te İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme eğitimini bırakarak profesyonel bir yön aldı.

Mehmet Aslantuğ Kaç Yaşında?

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Mehmet Aslantuğ 25 Eylül 1961 tarihinde dünyaya gelmiştir ve 63 yaşındadır.

Mehmet Aslantuğ Nereli?

Mehmet Aslantuğ Çerkez kökenli olsa da Samsun’un Çarşamba ilçesinde doğmuştur.

Mehmet Aslantuğ Özel Yaşamı

Mehmet Aslantuğ, 1993 senesinde Detay Film'i kuruluşunu gerçekleştirdi. Sıcak Saatler dizisinin 1997-2000 yılları arasında ATV ekranlarında gösterilmesiyle "Sedat Yalçın" karakteriyle, ardından da 2003-2005 yılları arasında yine ATV'de yayınlanan Bir İstanbul Masalı dizisinde "Selim Arhan" karakteri ile seyircinin karşısına çıktı.

Mehmet Aslantuğ özel hayatında ise 1996 yılında Arzum Onan evliliği ile birlikte sade bir yaşam sürdü. İkilinin 2000 yılında ise Can ismini verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. Ancak çift 2023 yılının Mayıs ayında ayrılık kararı aldı. İkilinin dostça ayrılığının ardından Mehmet Aslantuğ’un yaptığı açıklama ise magazin dünyasında ilgi çekti. Arzum’u ben terk etmedim diyen Aslantuğ, “Kalbimi başka birine vermedim. Bir yıl önce; dikkatli, özenli, saygılı bir ifadeyle şunu söyledi: Birkaç yıldır baş etmeye çabaladığım; ama edemediğim bir durum var. Artık karı koca gibi hissetmiyorum. Kendime ait bir evde yaşamak istiyorum dedi” şeklinde açıklamasını yaptı. Aslantuğ aynı zamanda 2023 genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı oldu, ancak seçilemedi.

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Mehmet Aslantuğ Kariyeri

Mehmet Aslantuğ, 1980'lerin ortasından beri 40'tan fazla film ve dizide rol almıştır. Aslantuğ, tiyatroya lise yıllarında başladı. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi ve 1985 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından çeşitli tiyatrolarda oyunlarda rol aldı.1986 yılında Gündoğmadan filmiyle sinemaya adım attı. 1992 yılında Kapıları Açmak filmiyle ilk Altın Portakal Ödülü'nü kazandı. Başrollerini Şener Şen ve Aytaç Arman ile paylaştığı Yengeç Sezonu filmiyle 1999 yılında ikinci kez Altın Portakal Ödülü'ne aday gösterildi.

Aslantuğ, 1995 yılında Sıcak Saatler dizisiyle de ilk kez televizyonda yer aldı. 2003 yılında Bir İstanbul Masalı dizisinde başrol oynadı. Dizi büyük bir başarı kazandı ve Aslantuğ'un en popüler rollerinden biri oldu. 2009 yılında Hanımın Çiftliği dizisinde, 2012 yılında Veda dizisinde ve 2015 yılında Ben Onu Çok Sevdim dizisinde başrol oynadı. Mehmet Aslantuğ son dönemlerde ise herhangi bir televizyon dizinde yer almamaktadır. Oyuncunun yer alacağı yeni yapımlar ise sevenleri tarafından da merakla beklenmektedir.

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