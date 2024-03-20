Emre Altuğ kimdir, kaç yaşında? Emre Altuğ'un hayatı ve biyografisi

Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, son dönemde oyunculuğunun yanı sıra yeni tarzıyla da dikkat çekiyor. İşte, Emre Altuğ kimdir sorusunun cevabı...

Emre Altuğ Kimdir?

Emre Altuğ, 14 Nisan 1970 tarihinde İstanbul'un Levent semtinde, ev hanımı bir annenin ve diş hekimi bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi, köken olarak Niğde'lidir. Müzikle ilgilenen bir ağabeyi olan Ahmet Altuğ da kendisi gibi müzisyendir. Lise eğitimine Şişli Terakki Lisesi'nde başlayan Altuğ, babasının işi sebebiyle bir yıl sınıf tekrarı yapmak zorunda kaldı. Sanatla ilgili yeteneklerini geliştirmeye gitar çalma ile başlayan Altuğ, lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'nde eğitimine devam etti.

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Emre Altuğ Kaç Yaşında?

Emre Altuğ 1970 doğumludur. 54 yaşında olmasına rağmen genç ve sağlıklı görüntüsü ile dikkatleri üzerine çekmeye devam etmektedir.

Emre Altuğ Nereli?

Emre Altuğ İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ancak Emre Altuğ’un anne ve babası Niğdelidir.

Emre Altuğ Özel Yaşamı

Emre Altuğ, yaklaşık dört yıl birlikte olduğu manken Çağla Şikel ile 10 Ağustos 2008'de İstanbul'da bulunan eğlence mekanı Sortie'de dünyaevine girdi. Çağla Şikel’in de döneminin en başarılı isimlerinden biri olması nedeniyle ikilinin evlilikleri magazin dünyasının da gündemindeydi. Emre Altuğ ve Çağla Şikel’in İlk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 31 Ekim 2009'da, ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ ise 2 Mart 2012'de hayatlarına katıldı.

İkilinin evlilikleri ise 2015 yılında sallantı sürecine girdi. Anlaşmalı bir boşanma sürecinin ardından, Emre Altuğ ve Çağla Şikel'in yedi yıllık evliliği, sadece on dakika süren bir duruşmayla noktalandı. Mahkeme, çocukların velayetini annelerine verdi. Boşanma süreçlerinin ardından hem Emre Altuğ hem de Çağla Şikel özel hayatları ile gündeme gelmemeye dikkat etti. Uzun yıllar boyunca Emre Altuğ’un herhangi bir aşk haberi duyulmasa da son bir yılda şu anda da birlikte Yalı Çapkını dizisinde rol aldığı arkadaşı Gözde Kansu ile ilişki yaşadığı iddia edildi.

Emre Altuğ Kariyeri

Emre Altuğ, müzik, oyunculuk ve sunuculuk alanlarında geniş bir kariyere sahip olan Türk sanatçıdır. Müzik kariyerine 1990'ların başında Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener ve Levent Yüksel gibi ünlü isimlere vokalistlik yaparak adım attı. 1998'de "Çal Kapımı" isimli ilk albümünü çıkardı ve 2000'ler boyunca "Sımsıkı Sıkı Sıkı", "Vura Vura", "Kendime Yazdığım Şarkı", "Felaket" ve "Sen Ağlama" gibi hit şarkılara imza attı. Aynı dönemde oyunculuk kariyerine de adım atan Altuğ, "Dadı" dizisiyle tanındı ve "Kolay Para", "Asmalı Konak", "Bendeniz" ve "Yaprak Dökümü" gibi pek çok yapımda rol aldı. Sunuculuk da yaparak kariyerine çeşitlilik katan Altuğ, 2000'lerde "Popstar Alaturka" ve "Bu Tarz Benim" gibi programları sundu. Sonraki yıllarda müzik prodüksiyonu ve söz yazarlığına ağırlık veren Altuğ, 2020'lerde hala müzik yapmakta ve birkaç sinema filminde rol almaktadır. Altuğ'un başarıları arasında Kral Müzik Ödülleri, Altın Kelebek Ödülleri, İstanbul FM Altın Ödülleri ve Powertürk Müzik Ödülleri gibi prestijli ödüller bulunmaktadır. Altuğ son dönemlerde ise Star TV’nin ilgi ile izlenen Yalı Çapkını dizisinde Orhan Korhan karakterine hayta vermektedir.