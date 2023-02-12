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Azerbaycan'dan gönderilen yardım malzemeleri ve jeneratörler Şanlıurfa'ya geldi

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi tarafından gönderilen yardım malzemeleri ve 40 jeneratör taşıyan TIR depremden etkilenen Şanlıurfa'ya ulaştı. AFAD yardım deposuna konulan jeneratörlerin ihtiyaç olan bölgelere gönderileceği kaydedildi. Yardım TIR'larından boşaltılan malzemeler daha sonra AFAD koordinasyonunca belirlenen noktalara gönderileceği kaydedildi

Azerbaycan'dan gönderilen malzemeler ve jeneratörler deprem bölgesi Şanlıurfa'ya ulaştı - Güncel deprem haberleri
DHA

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 2 büyük depremin hissedildiği iller arasında yer alan Şanlıurfa'ya kardeş ülke Azerbaycan'dan bir TIR dolusu yardım malzemesi ile 40 adet jeneratör gönderildi.

Bölgede yaşanan deprem felaketinin ardından ilk yardım elini uzatan ülkelerin başında yer alan Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi tarafından gönderilen 40 jeneratörün taşındığı yardım TIR'ı depremden etkilenen Şanlıurfa'ya ulaştı.

Azerbaycanlı yetkililerin eşliğinde getirilen jeneratörler, Şanlıurfa Valiliği ve AFAD koordinasyonunda oluşturulan yardım deposuna teslim edildi. Burada Siverek'te gelen güvenlik korucuları ve askerler tarafından indirilen yardım malzemesi ile jeneratörler, yetkililere teslim edildi.

"TÜRK HALKININ YANINDA OLMAYI KENDİMİZE BORÇ BİLİYORUZ"

Yardım TIR'larının Şanlıurfa'ya ulaşmasıyla ilgili Azerbaycan Milli Meclisi Genel Sekreter Yardımcısı İlham Hasanov, Türkiye'de meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

Deprem sonrası Azerbaycan'ın her türlü destek için seferber olduğunu anlatan Hasanov, "Başta Türk halkının kötü gününde üzüntüsünü paylaşıyoruz. Türk halkının yanında olmayı kendimize borç biliyoruz. Depremde ölenlere Allah´tan rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanlarımız tarafından başlatılmış bu kardeşlik ilişkileri bu zor günde de kendisini gösterdi ve biz bu dostluğun devamı olarak Azerbaycan Milli Meclisi olarak yardımımızı yaptık. Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova önderliğinde gönderilen yardımları Türkiye'deki kardeşlerimize ulaştırdık. Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi.

Yardım TIR'larından boşaltılan malzemeler daha sonra AFAD koordinasyonunca belirlenen noktalara gönderileceği kaydedildi.

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