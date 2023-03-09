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Aziz Çelik, enkazda eserlerini arıyor

'Türkmen Gelini', 'Burası Adıyaman' ve 'Tavukları Pişirmişim' türkülerinin bestekarı Aziz Çelik'in çıkartacağı kitabın taslağı, Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremlerin ardından Adıyaman'da enkazın altında kaldı

Aziz Çelik, enkazda eserlerini arıyor
İHA

1990 yılında TRT tarafından yılın Türküsü seçilen 'Türkmen Gelini' başta olmak üzere 'Burası Adıyaman' ve 'Tavukları Pişirmişim' gibi bilinen türkülerinin yazar ve bestekarı Aziz Çelik (76), depremde yıllara sığdırdığı sanat geçmişini enkazda bıraktı.

50 yıllık sanat hayatında yüzlerce eser icra eden Aziz Çelik, bu eserleri tek kitapta toplamak içi çalışma yapıyordu. Taslak haline getirilen kitabın karalaması ve bilgisayar Ulu Cami Mahallesi'nde bulunan Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Adıyaman İl Temsilciliği’nde yer alıyordu.

MESAM’ın Adıyaman İl Temsilcisi olan Aziz Çelik, iş merkezi depremde yıkılınca çıkartacağı kitabın taslağı enkazın altında kaldı. Aziz Çelik’in MESAM’a bildirdiği eski eserlerinin yedeğinin olduğu ancak yeni eserlerinin örneğinin olmadığı öğrenildi.

Enkazda eserlerini ve bilgisayarını arayan Aziz Çelik, enkazda cümbüşü ile 'Burası Adıyaman' türküsünü seslendirdi.

"ESERLERİM ENKAZ ALTINDA KALDI"

Aziz Çelik, "Tüm eserlerimin ye alacağı bir kitap hazırlığım vardı. Tüm eserlerimi bu kitapta toplayacaktım. Deftere karalama yapmıştım ve bunları bilgisayara aktaracaktım. Depremde bu eserlerim ve bilgisayar, enkazın altında kaldı. Eserlerimden sadece MESAM’a bildirdiğim eserlerin kaydı var ama yeni eserlerim hepsi gitti, bir şey kalmadı. Onları bildirmediğim için geriye hiçbir şey kalmadı. Çok aradım bulamadım, aramaya devam ediyorum. 'Türkmen Gelini' 1990’da TRT tarafından yılın türküsü seçildi. Ondan sonra ‘Burası Adıyaman', 'Tavukları Pişirmişim' gibi eserlerimi bir çok sanatçı okudu. Dayım oğlu kemancı Ramazan Siner ve 25 akrabamı depremde kaybettim" dedi.

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