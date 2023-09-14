Azot nedir, nerelerde kullanılır? Azot kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri Evrenin her bir noktası daha önce şahit olmadığımız, bildiğimiz bilmediğimiz pek çok elementte doludur. Kimi elementlerin değerli yapıda olmasından dolayı isimlerine aşinayızdır; kimi elementleri ise daha önce duymamışızdır. Azot nedir, nerelerde kullanılır? Azot kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

Bastığımız toprağa, soluduğumuz hava ve içtiğimiz suya kadar organik yapıların bizi çevrelediğini görürüz. Azot, hem insan için hem de tüm canlılar için oldukça önemli bir element olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitrojen olarak da adlandırılan azot, dünya atmosferinin yaklaşık %78'ini oluşturmaktadır. Azot nedir? Nerelerde kullanılır? Azot simgesi ve sembolü nedir? Periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Azot Nedir?

Azot; renksiz, tatsız, kokusuz ve inert bir gaz olarak karşımıza çıkmaktadır. Azotun en önemli özelliği tüm canlı dokularında yer almasıdır. Ayrıca amino asit, amonyak, nitrik asit ve siyanür gibi önemli bileşikler de oluşturmaktadır. 1772'de Daniel Rutherford tarafından keşfedilen element zehirli hava ya da sabit hava olarak adlandırılmaktaydı. Azot için sıklıkla kullanılan bir diğer kelime ise nitrojendir. Kelimenin kökü Yunanca sodyum karbonat anlamına gelen nitron ile Fransızca üreten anlamına gelen yunanca kökenli gene sözcüklerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur.

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Azot Nerelerde Kullanılır?

Reaksiyona girmeyen bir gaz olarak ön plana çıkan azotun kullanım alanları oldukça merak edilen konulardan biridir. Elementlerin genel tanımından sonra kullanım alanlarını da merak ederiz. İşte, azotun kullanım alanları:

Azotun en yaygın kullanımlarından biri gıda endüstrisinde ambalajlamadır. Gıdaların tazeliğinin korunmasına yardımcı olur.

Antibiyotik ve anestezikler de dâhil olmak üzere azot ilaç endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

İmalat ve inşaatta da azot kullanımına rastlarız.

Elektronik endüstrisi için önemli bir rol oynayan azot, elektrik arızalarının veya ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesine yardımcı olmaktadır.

Çelik endüstrisinde azot, temizleme gazı olarak kullanılmaktadır.

Üreme teknolojisinde sperm, yumurta ve diğer hücreleri depolamak için kullanılmaktadır.

Azot Simgesi

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Azot elementi “N” simgesiyle gösterilmektedir. Sahip olduğu bolluk sebebiyle evrende en fazla bulunan yedinci element olan azot, amino asitlerin, proteinlerin, nükleik asitlerin vb. üretimi için gerekli bir besindir.

Azot Sembolü

“N” harfi sembolüyle ifade edilen azot, büyük miktarlarda sıvılaştırılmış havadan distilasyon yoluyla üretilmektedir. Dondurucu bir sıvı olduğundan dolayı canlı dokuyla temas halinde ani bir donmaya sebep olmaktadır. Suyun donma noktasının çok altındaki sıcaklıklarda kalabilme özelliği vardır; dolayısıyla sıvı olarak farklı alanlarda kullanımı mümkündür.

Azot Periyodik Tablodaki Yeri

Periyodik tablonun 2. periyodunun 15. grubunda bulunan azot, a metal bir element olarak gaz halinde bulunmaktadır. Gaz halinde olması sebebiyle evren üzerinde geniş bir dağılım alanını kapsar.

Azot Kullanım Alanları

Gaz, sıvı azotun ısınarak buharlaşmaya bırakılmasıyla elde edilmektedir. Oksidasyonun istenmediği durumlarda hava yerine kullanılabilir. Azotun kullanım alanları ise şunlardır:

Paslanmaz çelik üretimi

Dermatolojide

Elektronik bileşenlerin üretimi

Paketlenmiş gıda üretiminde

Yangın söndürme sistemlerinde

Bilgisayar donanımlarının soğutma sistemlerinde

Canlı dokuların ve üreme hücrelerinin dondurulmasında

Düşük gürültü seviyeli amplifikatörlerde soğutucu olarak

Azot Özellikleri

Yer kabuğunda bu elemente çok sık rastlandığını söyleyemeyiz.

Dış kabuğunda beş elektron bulunduğundan dolayı çoğu bileşikte üç değerliklidir.

-195,79 °C sıcaklıkta gaz halden sıvı hale dönüşmektedir.

Donma noktası ise -210.01 °C'dir.

Suda çok zor çözünen nitrojen, donduğunda kar beyazı katı bir hale dönüşmektedir.

Element kimya alanında; gübre, patlayıcı, boya ve naylon yapımında da kullanılmaktadır.

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