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Baba oğlu linç etmek isteyen sanıklara ceza yağdı!

İHA

Adana'da araç parkı yüzünden çıkan 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı sopalı, baltalı, bıçaklı ve silahlı kavganın sanıklarına ceza yağdı. Feci şekilde darp edilen ve karşı tarafın elindeki silahı alıp ateş açması sonucu iki kişiyi öldüren sanık ile babası ise meşru müdafaadan beraat etti

meşru müdafa beraat

Adana'da, 22 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen olayda, pazar yerinde boş olan yol kenarına araçlarını park ederek hayır için kurban eti dağıtan Cuma Sancar ile oğlu İsa Sancar‘dan, Hasan Aydın araçlarını oradan kaldırmasını istedi. Aracı olduğu yerden kaldırmaya giden İsa Sancar’a Hasan Aydın, çocukları ve diğer aile fertleri saldırdı.

CAN HAVLİYLE SİLAHI ALIP ATEŞ AÇTI

İHA'da yer alan habere göre, oğlu ile karşı tarafı ayırmaya çalışan Cuma Sancar öldüresiye darp edilip kafasına balta ile vuruldu. İsa Sancar değişik yerlerinden bıçaklandı ve bunun üzerine Aydın Ailesi'nin elinde olan silahı aniden eline alan İsa Sancar‘ın ateş açmasıyla Kerem Aydın ile Hüseyin Aydın öldü. Kavgada 7 kişi de yaralandı.

SANIK BABA OĞULA BERAAT

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında 5 sanığa çeşitli oranlarda hapis cezası verdi. Sanıklardan Hasan Aydın 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına, Sedat Aydın 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına, Mehmet Şirin Aydın 8 yıl 11 ay 12 gün hapis cezasına, Erkan Aydın 5 yıl hapis cezasına, Muhammet Emin Baysal 1 yıl 7 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar Cuma Sancar ile oğlu İsa Sancar meşru müdafaadan beraat etti.

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