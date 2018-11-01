Olay, gece saatlerinde Kula ilçesi Zaferiye Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre; oğlu Ramazan Çelik (30) ile birlikte aynı evde yaşayan baba Halil Çelik’in (57) kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce evinin kapısı çalındı.

Baba Halil Çelik, kapıyı açmasının ardından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyarak dışarı çıkan oğul Ramazan Çelik’e (30) de, aynı kişi ve ya kişilerce silahla ateş edildi.

Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 112 acil servis ekiplerinin, saldırıya uğrayan baba ve oğula ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından yaralılar Kula Devlet Hastanesine kaldırdı.

Burada tedavi altına baba Halil Çelik (57) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, oğul Ramazan Çelik (30) ise ağır yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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