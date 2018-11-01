SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
manisa
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Manisa'da baba oğula silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde baba ve oğul, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce evlerinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda baba hayatını kaybederken, oğlu ise ağır yaralandı

01.11.2018 - 04:33 | Güncelleme: İHA

Olay, gece saatlerinde Kula ilçesi Zaferiye Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre; oğlu Ramazan Çelik (30) ile birlikte aynı evde yaşayan baba Halil Çelik’in (57) kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce evinin kapısı çalındı.

Baba Halil Çelik, kapıyı açmasının ardından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyarak dışarı çıkan oğul Ramazan Çelik’e (30) de, aynı kişi ve ya kişilerce silahla ateş edildi.

Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 112 acil servis ekiplerinin, saldırıya uğrayan baba ve oğula ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından yaralılar Kula Devlet Hastanesine kaldırdı.

Burada tedavi altına baba Halil Çelik (57) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, oğul Ramazan Çelik (30) ise ağır yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X