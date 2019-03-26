Gözyaşlarıyla toprağa verildiler

Olay geçtiğimiz Pazartesi günü Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelmişti.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya’dan Cizre’ye tayini çıkan 38 yaşındaki müezzin 38 yaşındaki Hüseyin Avni Yavuz eşi Emine 12 yaşındaki oğulları Hasan ve 61 yaşındaki annesi Gülnazik’i de yanına alarak kendi kullandığı araç ile Cizre’ye doğru yola çıktı. Yavuz’un kullandığı araç ilçe merkezine yaklaşık 5 km uzaklıktaki Konak mahallesinde sele kapıldı.

Araçtan Hüseyin Avni Yavuz ve oğlu Hasan Yavuz sağ kurtulurken, Yavuz’un eşi Emine Yavuz ve annesi Gülnazik Yavuz hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Konya İl Müftülüğü tarafından teslim alınan cenazeler, Hacıveyiszade Camiinde öğle namazına müteakip Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu tarafından kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına kazadan sağ kurtulan Hasan Yavuz’da katılırken baba Hüseyin Avni Yavuz cenazede gözyaşlarına hakim olamadı. Kazada babaannesi ve annesini kaybeden Hasan Yavuzu babası sarılarak teselli etmeye çalışırken bir süre sonra gözyaşlarına boğulan Hüseyin Avni Yavuzu ise il müftüsü kucaklayarak teselli etmeye çalıştı. Cenazeler gözyaşları arasında tarihi üçler mezarlığında toprağa verildi.