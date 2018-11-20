Olay Ümraniye'de 7 Nisan 2018 günü yaşandı. Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, nişan töreninin ardından nişanlısıyla beraber otomobiliyle seyreden Emrah Bozdemir, çift yönlü tek şeritli yolda önündeki aracı geçmek için karşı yönden gelen araçların şeridine girerek, park halindeki araçların yanında bulunan babaanne ve toruna çarptı.



Ağır yaralanan 67 yaşındaki babaanne Fatma Kalender olaydan bir gün sonra, 10 yaşındaki torunu Ahmet Yiğit Kalender ise olaydan 3 gün sonra kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. 215 promil alkollü olduğu tespit edilen Bozdemir tutuklandı. Hakkında “bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olma” suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

“KADER, BİR ŞEY DİYEMİYORUM”



Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Emrah Bozdemir ile tarafların avukatları katıldı. Yaşanan kazadan dolayı üzgün olduğunu belirten sanık Bozdemir, "Ölenlere rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah izin verseydi evli olacaktım. Kader, bir şey diyemiyorum" dedi.



MAHKEME CEZAYI ARTIRDI



Mahkeme heyeti, sanık Emrah Bozdemir''i önce "taksirle 2 kişinin ölümüne neden olma" suçundan 10 yıl hapse çarptırdı. Ardından da suçun “bilinçli taksirle işlendiği” kanaatine varan mahkeme cezayı 14 yıl 2 aya çıkardı. Ehliyetinin de 3 yıl süreyle geri alınmasına hükmetti.

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