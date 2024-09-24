Babadan oğluna "testi kısa sürede nasıl çözdün" dayağı
İstanbul Başakşehir'de verdiği testleri oğlunun beklenenden kısa sürede çözmesine inanmayan bir baba, çocuğuna dayak attı. Babanın çocuğunu dövdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gözaltına alınan baba çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılırken şiddet gören çocuk yetiştirme yurduna teslim edildi.
Başakşehir'de dün akşam bir kişinin çocuğuna şiddet uyguladığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. İhbardaki adrese gelen ekipler, baba C.O'yu polis merkezine götürürken, çocuk ise koruma altına alındı.
C.O'nun, verdiği testleri oğlunun beklenenden kısa sürede çözmesine inanmadığı ve bu yüzden çocuğa şiddet uyguladığı öğrenildi.
Baba, emniyetteki işlemlerinin ardından "çocuğa karşı şiddet" suçundan adliyeye sevk edildi.
C.O. sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, şiddet gören çocuk Yetiştirme Yurdu'na teslim edildi.
Öte yandan, babanın oğluna şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.