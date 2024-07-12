Babalarının ölümünü aydınlattılar!

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Kındaç’ın babası, 17 Ocak 2023 günü oğlundan haber alamayınca polise kayıp başvurusu yaptı.

Baba Kındaç, oğlunun 16 Ocak günü akşam Amasya’ya alkol almak için gittiğini ve bir daha dönmediğini belirterek hayatında endişe ettiğini söyledi.

Cinayete kurban giden Mehmet Kındaç KAMERA GÖRÜNTÜLERİ BULUNDU Polis ekipleri olayla ilgili çalışma yaparken, kayıp Mehmet Kındaç’ın kızı Gülşah ve oğlu Hüseyin Yılmaz da çevrede güvenlik kamera görüntülerini aramaya başladı. İki kardeş yaptıkları araştırmada babalarının son görüntülerine ulaştı. Bu görüntüler hemen yetkililere bildirildi. Elde edilen görüntülere göre, Mehmet Kındaç'nın kayıp olduğu akşam saat 20.22 sıralarında Yavuz K. adlı bir kişiyle, Murat Yaşar Ö.’nün kullandığı araca bindiği tespit edildi. Araçta ayrıca Memduh V. adlı bir kişi de yer alıyordu. REKLAM İFADELER ALINDI Bu kişilerin önce bilgi sahibi olarak ifadelerine başvuruldu. Aracı kullanan Murat Yaşar Ö., olay akşamı, tanıdığı Yavuz K.’nın yanında tanımadığı Mehmet Kındaç’ı tesadüfen yolda gördüğünü ve kendilerini otogar tarafına gideceklerini söylemesi üzerine bırakabileceğini söyleyerek aracına aldığını iddia etti. Ayrıca Murat Yaşar Ö., o gün oto aksesuarcı İsmail ile de telefon görüşmesi yaptığını söyledi. Yavuz K. da aynı akşam Mehmet Kındaç’la su kanalının yanında araçtan indiklerini, fırından ekmek alıp çiftliğe geri döndüğünü, Mehmet’in ise otel önünden evine gittiğini söyledi.

ŞÜPHELİ YAVUZ K. İTİRAF ETTİ Bu ifadelerin ardından yapılan incelemede, Yavuz K.’nın “Mehmet burada indi’ denilen yerde inmediği tespit edildi. Bunun üzerine çelişkili ifade veren şüpheli Yavuz K., sorgulanmak üzere bu kez şüpheli olarak gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde de cinayeti işlediğini itiraf etti. Yavuz K.’nın iddialarına göre, Mehmet Kındaç’la araçtan indikten sonra ormanlık alana yürüdüler. Aralarında geçen tartışmanın ardından kendisine doğrultulan tüfeği alan Yavuz K., Mehmet Kındaç’ı ateş ederek öldürdü. KIYAFETİ VE KEMİK PARÇALARI BULUNDU Bu ifadenin ardından o bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan 10 günlük aramalarda Kındaç’ın elbiseleri ve ona ait olduğu düşünülen parçalanmış kemik parçaları bulundu. Kemik parçalarının Adli Tıp raporlarında Mehmet Kındaç’a ait olduğu belirlendi. REKLAM BİR KATİL DAHA ORTAYA ÇIKTI Olayla ilgili yapılan çalışmalarda Yavuz K.’nın yanında bir kişinin daha olduğu belirlendi. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi cinayet büro ekipleri Necip G.’yi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan Necip G. de cinayeti işlediğini iddia etti. Olay ise giderek ilginç duruma ulaştı. CİNAYETİ NASIL İŞLEDİĞİNİ ANLATTI Gözaltına alınan Necip G., ifadesinde, Mehmet Kındaç’ı öldürdüğünü ve Yavuz K.’nın cesedi parçaladığını iddia etti. Necip G. de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan Yavuz K. ile Necip G., ikinci kez ifade vererek bu kez birbirlerini suçladı. Necip G., ikinci ifadesinde cinayeti Yavuz K.’nın işlediğini söylerken, Yavuz K. de cinayeti Necip G.’nin işlediğini iddia etti. Yavuz K., borçlarından dolayı Necip G.’nin kendisine para teklif ettiği için ilk ifadesinde cinayeti üstlendiğini iddia etti. KADININ ŞOKE EDEN İFADELERİ Cumhuriyet Savcılığı, olay günü kimlikleri tespit edilen kişilerin HTS kayıtlarını incelemeye aldı. Savcılık bu kayıtları incelerken, cinayetin gerçekleştiği yerde Sehernaz Y. adlı bir kadının olduğu da tespit edildi. Sehernaz Y. şoke eden ifadeler verdi. Sehernaz S., olayın çiftlikte meydana geldiğini belirterek, Necip G.’nin Mehmet Kındaç’a tüfekle ateş ettiğini, daha sonra vurulan Kındaç’ı tarlaya götürdüklerinde Yavuz’un da tüfekle ateş ettiğini söyledi. Ardından cesedi parçalayarak gömdüklerini iddia etti. REKLAM