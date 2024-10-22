Babasını kaybeden Yasemin Kay Allen'dan: Hoşça kal Babacığım
Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Yasemin Kay Allen ile annesi Suna Yıldızoğlu'ndan Dudley Allen'a veda
Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz günlerde İngiliz vatandaşı olan babası Dudley Allen'ı kaybettiklerini duyurmuştu.
Ünlü oyuncu, bu kaybının ardından, sosyal medya hesabından bulunduğu bir paylaşımla babasına veda etti.
"KELİMELER KİFAYETSİZ"
Yasemin Kay Allen, babasıyla olduğu bir çocukluk fotoğrafını paylaşıp; "Günlerdir bir şeyler yazıp siliyorum. Kelimeler kifayetsiz. Hoşça kal babacığım. Canımın içi. Seni her gün özleyeceğim" şeklindeki ifadeleri not düştü.
Suna Yıldızoğlu, 1989'da hayatını birleştirdiği ve 2 çocuğunun babası olan Dudley Allen'in ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
"ONUNLA BERABER KOCAMAN BİR PARÇAM GİTTİ"
Suna Yıldızoğlu; "16 yaşındayım tanıştığımda... Hep hayatımda vardı. İsmi Dudley Allen tanıdığım en nazık, en dürüst insandı. Ne bir kötü söz söyledi, ne bir şiddet, ne de pasif veya agresif hareketleri vardı. Canımı hiç acıtmadı. Onunla beraber kocaman bir parçam gitti. Ama sıra bana gelince onun yanında yatmak istiyorum" diyerek acısını ifade etti.
Fotoğraflar: Instagram, HT Magazin