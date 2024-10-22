Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Babasını kaybeden Yasemin Kay Allen'dan: Hoşça kal Babacığım - Magazin haberleri

        Babasını kaybeden Yasemin Kay Allen'dan: Hoşça kal Babacığım

        Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Yasemin Kay Allen ile annesi Suna Yıldızoğlu'ndan Dudley Allen'a veda

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 11:14 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz günlerde İngiliz vatandaşı olan babası Dudley Allen'ı kaybettiklerini duyurmuştu.

        2

        Ünlü oyuncu, bu kaybının ardından, sosyal medya hesabından bulunduğu bir paylaşımla babasına veda etti.

        3

        "KELİMELER KİFAYETSİZ"

        Yasemin Kay Allen, babasıyla olduğu bir çocukluk fotoğrafını paylaşıp; "Günlerdir bir şeyler yazıp siliyorum. Kelimeler kifayetsiz. Hoşça kal babacığım. Canımın içi. Seni her gün özleyeceğim" şeklindeki ifadeleri not düştü.

        4

        Suna Yıldızoğlu, 1989'da hayatını birleştirdiği ve 2 çocuğunun babası olan Dudley Allen'in ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

        5

        "ONUNLA BERABER KOCAMAN BİR PARÇAM GİTTİ"

        Suna Yıldızoğlu; "16 yaşındayım tanıştığımda... Hep hayatımda vardı. İsmi Dudley Allen tanıdığım en nazık, en dürüst insandı. Ne bir kötü söz söyledi, ne bir şiddet, ne de pasif veya agresif hareketleri vardı. Canımı hiç acıtmadı. Onunla beraber kocaman bir parçam gitti. Ama sıra bana gelince onun yanında yatmak istiyorum" diyerek acısını ifade etti.

        Fotoğraflar: Instagram, HT Magazin

        #Yasemin Kay Allen
        #Dudley Allen
        #Suna Yıldızoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Sol bek arıyor!
        Sol bek arıyor!
        Evlat vahşeti! Babası ile ağabeyini yaktı!
        Evlat vahşeti! Babası ile ağabeyini yaktı!
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
        8 bin kişiye iş kapısı açılacak
        8 bin kişiye iş kapısı açılacak
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!