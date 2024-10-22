Babasını kaybeden Yasemin Kay Allen'dan: Hoşça kal Babacığım

"ONUNLA BERABER KOCAMAN BİR PARÇAM GİTTİ"

Suna Yıldızoğlu; "16 yaşındayım tanıştığımda... Hep hayatımda vardı. İsmi Dudley Allen tanıdığım en nazık, en dürüst insandı. Ne bir kötü söz söyledi, ne bir şiddet, ne de pasif veya agresif hareketleri vardı. Canımı hiç acıtmadı. Onunla beraber kocaman bir parçam gitti. Ama sıra bana gelince onun yanında yatmak istiyorum" diyerek acısını ifade etti.

Fotoğraflar: Instagram, HT Magazin