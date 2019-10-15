Babil dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Senaryosuyla dikkat çeken Babil dizisinin oyuncu kadrosu da şimdiden meraklandırdı. Peki, Babil dizisi oyuncuları kimler? Babil dizisi konusu nedir? Hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde...

BABİL DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Babil'in oyuncu kadrosunda, Halit Ergenç, Birce Akalay, Aslı Enver, Nur Fettahoğlu ve Ozan Güven yer alıyor.

BABİL DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bir internet dizisi olan Babil, beIN Connect'e yayınlanacak. Dizinin yayınlanacağı tarih ise henüz belli değil.