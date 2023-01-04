Bad Bunny: Telefonu yüzüme dayayanlara ona göre davranırım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bad Bunny: Telefonu yüzüme dayayanlara ona göre davranırım

Gerçek adı 'Benito Antonio Martínez Ocasio' olan Bad Bunny, kendisiyle fotoğraf çekmeye çalışan bir hayranının cep telefonunu suya fırlatmıştı. Bunny, sosyal medyayı ikiye bölen bu hamlesinin ardından konuyla alakalı konuştu

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Bad Bunny: Telefonu yüzüme dayayanlara ona göre davranırım - Magazin haberleri

    Porto Rikolu rapçi Bad Bunny, yolda yürürken bir kadın hayranının yanına gelip, onayı olmadan kendisiyle fotoğraf çekmeye çalışmasına tepki gösterdi.
  • Bad Bunny: Telefonu yüzüme dayayanlara ona göre davranırım - Magazin haberleri

    Bad Bunny, hayranının cep telefonunu alıp, fırlatarak durumdan rahatsız olduğunu belirten hareketler sergiledi. O anlar hızla sosyal medyada yayıldı.
  • Bad Bunny: Telefonu yüzüme dayayanlara ona göre davranırım - Magazin haberleri

    TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

    Ünlü rapçinin bu hareketi sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Bad Bunny'ye yapılan hareketin saygısızca olduğunu dile getirirken, bazıları ise rapçinin aşırı tepki verdiğini ifade etti.
  • Bad Bunny: Telefonu yüzüme dayayanlara ona göre davranırım - Magazin haberleri

    Gerçek adı 'Benito Antonio Martínez Ocasio' olan Bad Bunny de kısa sürede gündem olan videonun ardından konuya ilişkin açıklamada bulundu.
  • Bad Bunny: Telefonu yüzüme dayayanlara ona göre davranırım - Magazin haberleri

    "TANIŞMAK İÇİN GELEN HERKESE SAYGIYLA YAKLAŞIRIM"

    Independent Türkçe'nin haberine göre; Rapçi, "Selam vermek, bir şey söylemek ya da sadece benimle tanışmak için yanıma gelen herkese saygıyla yaklaşırım" dedi.
  • Bad Bunny: Telefonu yüzüme dayayanlara ona göre davranırım - Magazin haberleri

    "TELEFONU YÜZÜME DAYAYANLARA ONA GÖRE DAVRANIRIM"

    Bad Bunny, sözlerine, "Telefonlarını yüzüme dayamaya gelenleriyse saygısızlık olarak görürüm ve ona göre davranırım" şeklinde devam etti.
  • Bad Bunny: Telefonu yüzüme dayayanlara ona göre davranırım - Magazin haberleri

    "GERİ ÇEKİLECEĞİM"

    2022'de Spotify'da en çok dinlenen isim olan Bad Bunny, devasa turnesinin ardından biraz geri çekileceğini açıklamıştı.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Instagram

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.