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        Haberler Magazin Bade İşçil: Beni hakir görmeyin - Magazin haberleri

        Bade İşçil: Beni hakir görmeyin

        Daha önce; "Uzun zamandır çalışmıyorum ve aşırı harcamalar yapmıyorum" diyen oyuncu Bade İşçil, Bebek'te belediye otobüsüne binerken görüntülenmişti. İşçil, sosyal medya yorumlarının ardından; "Toplu ulaşım kullanmam neden hakir görüldü?" ifadelerini kullanarak açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 16:03 Güncelleme: 25.03.2025 - 16:10
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        "Beni hakir görmeyin"
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        Bade İşçil, Bebek'te bir süre yürüyüş yaptıktan sonra bir marketten alışveriş yapmıştı.

        Fotoğraflar: Eren Gürel

        Bade İşçil, ardından evine yakın bir yerden geçen belediye otobüsüne binerken objektiflere yansımıştı.

        Bade İşçil'in belediye otobüsü kullanmasının ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medyada ;"Ünlü biri nasıl olur da toplu ulaşım aracı kullanır?" içerikli yorumlar yapıldı. İşçil, konuyla ilgili bir açıklama yapma gereği duydu.

        "NEDEN HAKİR GÖRÜLDÜ?"

        Bade İşçil; şunları söyledi: Neden toplu taşıma kullanmayı veya herkesin alışveriş yapabileceği bir yerden alışveriş yapmam hakir veya tuhaf görüldü anlayamadım? Bir vatandaşın olağan hakları neyse o şekilde yaşamamın aman aman bir durumu olmadığı gibi her zaman insanlığın, doğanın, yaşamın bir parçası oldum ve gururla söylemek isterim ki böyle de devam edeceğim.

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        #Bade İşçil
        #halk otobüsü
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