Bade İşçil, Bloomberg HT’de Aslı Şafak’ın sunduğu "Aslı Şafak’la İşin Aslı" konuğu oldu.

Geçtiğimiz aylarda Bebek'te uygun fiyatlı bir marketten alışveriş yaptıktan sonra halk otobüsüne binmesiyle gündem gündeme gelen oyuncu; "İndirimleri takip ediyorum. Bir şeyin ederi 5 liraysa, ona 100 lira verirsem bu bana aptallık geliyor" dedi.

REKLAM Bade İşcil; "Çok lüks, çok para harcamış bir yerde oturmak bunlar hiçbir zaman mutluluk getiren şeyler değil. Ben en zengin diyebileceğiniz insanla da oturdum konuştum, yatacak yeri olmayan insanla da iletişimdeyim. İnsan var olan değerlerini koruyor, olması gerekiyor. Başka şeyleri anlam yükleyip onlara ulaşmaya çalıştıkça mutluluk ellerinden kaçıyor ve zaman da geçmiş oluyor. Çantayla mutlu olanlar var. Ben mesela çiçek açmadığında dert ediniyorum" dedi.

42 yaşındaki oyuncu; "Ben yaşlanmayı çok seviyorum. 20’lerimdeki 30’larımdaki enerji tabii ki yok aynı hızda değilim ama ee, olmasın" diye konuştu.