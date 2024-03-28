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        Haberler Magazin Bade İşçil'den aşk ve Fenerbahçe - Trabzonspor maçına ilişkin çarpıcı açıklamalar - Magazin haberleri

        Bade İşçil: Aşk yok sarı sayfalara ilan mı vereyim?

        Bade İşçil, yolda yürürken gazetecilerle yaptığı ayaküstü röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. O açıklamalardan biri kendisi, diğeri ise Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşananlarla ilgili

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 09:05 Güncelleme: 28.03.2024 - 09:08
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        "Aşk yok"
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        Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Bade İşçil, Baltalimanı'nda yürürken görüntülendi. Yürüyüş esnasında gazetecileri fark ederek onlarla da sohbet eden İşçil; aşk ve Trabzonspor - Fenerbahçe maçına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        "HAYDİ DEYİNCE AŞK OLMUYOR"

        Sağlık için yürümek şart, her gün 10 bin adım atmaya çalışıyorum. Genel olarak kimseye yürümüyorum ama. Yalnız geldik yalnız gidiyoruz. Bakın yalnız yürüyorum. Hayatımda aşk yok. Sarı sayfalara ilan veriyoruz gibi her defasında. Yok ki birisi arkadaşlar. Öyle olsun, 'Haydi' deyince de olmuyor.

        Son dönemin popüler olan dizilerini de değerlendiren Bade İşçil, "Ben Demet Evgar'ın dizisini izleyemedim. Çok beğeniliyormuş ama benim bir türlü izleme fırsatım olmadı. Ben maç izliyorum.

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        "ÇOCUĞUM, ANNE; 'ANNE O MASKELİ ADAM GELİR Mİ?' DİYE SORUYOR. MAÇLAR + 18 OLSUN"

        Trabzon'da yaşananlar saçmalık. Çocuklar da izliyorlar, insanımızın kendisini kontrol etmesi gerekiyor. +18 yapsınlar bence artık maçları... Gece yattık, çocuk diyor ki; "anne o maskeli adam gelir mi?

        Ben çok sinirlendiğimde stresimi yürüyerek atarım. Bugün bal böceğine uyandım. Bal böceği müziğiyle yürüdüm. Önemli olan nefsimize hâkim olmak.

        "BAŞIMA KÖTÜ BİR ŞEY GELMEDİ"

        Oğlum sporcu olmak istiyor. Sporcuların da hayatlarını biliyorum. Benim bile düz yolda yürürken bir sürü sakatlığım oldu. Taraflı da gelmeyin bana. Hakem, keşke su şişelerini de attırmasaydı. Sosyal medyada onlara yapılan yorumlar çok fazla ve abartılı bence, yine kendimize hâkim olmaya geliyoruz. Ben mesela sosyal medyada yorumlara bakmam çok. Başıma sosyal medya ile alakalı kötü bir şey gelmedi henüz.

        "BAHAR: UYANMAYA HAZIR MISIN?I MERAK EDİYORUM"

        'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ı merak ediyorum. Bir gün oturup baştan izlemeye başlayacağım. Demet Evgar yine muhteşem oynamıştır diye düşünüyorum.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bade İşçil
        #Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın
        #demet evgar
        #Fenerbahçe - Trabzonspor
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