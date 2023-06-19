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Bade İşçil'den tramvay ile Tarihi Yarımada turu

Zaman zaman trafikten bunalıp toplu taşıma araçlarını kullanarak seyahat eden ünlü isimlerden biri olan Bade İşçil, tramvay ile İstanbul turuna çıktı. Ünlü oyuncu, o anları da takipçileriyle paylaştı

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  • Tramvayda ünlü var! Bade İşçil'den tramvay ile Tarihi Yarımada turu - Magazin haberleri

    Ünlü isimler zaman zaman toplu taşıma araçlarını kullanarak seyahat ediyor. Kimi otobüs, kimi de metroda objektiflere takılıyor. Halkın arasına karışmaktan çekinmeyen isimlerden biri de oyuncu Bade İşçil.
  • Tramvayda ünlü var! Bade İşçil'den tramvay ile Tarihi Yarımada turu - Magazin haberleri

    Toplu taşıma ile Tarihi Yarımada'yı dolaşan Bade İşçil, Yerebatan Sarnıcı, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi ve Firuzağa Camii'ni ziyaret etti. 
  • Tramvayda ünlü var! Bade İşçil'den tramvay ile Tarihi Yarımada turu - Magazin haberleri

    Tramvaya binen Bade İşçil, keyifli anlarını da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
  • Tramvayda ünlü var! Bade İşçil'den tramvay ile Tarihi Yarımada turu - Magazin haberleri

    İŞTE TOPLU TAŞIMA KULLANAN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER

    NÜKHET DURU

    Bir dönem Amerika'da tatil yapan Nükhet Duru, metroda çekildiği bir fotoğrafını 'New York metrosundaki kaliteli anılarım' notuyla paylaştı.
  • Tramvayda ünlü var! Bade İşçil'den tramvay ile Tarihi Yarımada turu - Magazin haberleri

    ROGER WATERS

    Pink Floyd grubunun üyelerinden Roger Waters, metroyla seyahat ederken objektiflere takılmıştı. Ünlü müzisyeni fark eden bir kişi ise, Waters'ı böyle fotoğraflamıştı.
  • Tramvayda ünlü var! Bade İşçil'den tramvay ile Tarihi Yarımada turu - Magazin haberleri

    SELDA BAĞCAN

    Selda Bağcan'ın Yenikapı - Hacıosman metrosunda çekilen fotoğrafı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bağcan, Twitter'da TT (Trend Topic) oldu.  Bağcan hakkında, "Gerçek bir sanatçı", "Yenikapı metrosunda bir dünya starı", "Halkın sanatçısı" ve "Egosuz yıldız" gibi yorumlar yapıldı.
  • Tramvayda ünlü var! Bade İşçil'den tramvay ile Tarihi Yarımada turu - Magazin haberleri

    EBRU YAŞAR

    Zamandan tasarruf etmek isteyen Ebru Yaşar, soluğu metro istasyonunda aldı. Ebru Yaşar, fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yaşar, paylaşımına şu notu düştü: "Bugün hayatı kolaylaştırdım ve her yere metroyla gittim. Her şeye yetiştim. Trafik stresi yaşamadım.  Yaşasın metro!
  • Tramvayda ünlü var! Bade İşçil'den tramvay ile Tarihi Yarımada turu - Magazin haberleri

    DİDEM SOYDAN

    Nişantaşı'nda oturan ünlü manken Didem Soydan da Yenikapı - Hacıosman metrosunu kullanan isimlerden.
  • Tramvayda ünlü var! Bade İşçil'den tramvay ile Tarihi Yarımada turu - Magazin haberleri

    KATIE HOLMES

    ABD'li ünlü oyuncu Katie Holmes da New York metrosunu sık sık kullanıyor.
  • Tramvayda ünlü var! Bade İşçil'den tramvay ile Tarihi Yarımada turu - Magazin haberleri

    EDİS

    Edis Görgülü, otobüsle seyahat ederken çekilen fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Şarkıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı kareye, "Dikkat dikkat! Bugün otobüste karşınıza çıkabilirim" notunu düşmüştü.
  • Tramvayda ünlü var! Bade İşçil'den tramvay ile Tarihi Yarımada turu - Magazin haberleri

    MERT FIRAT

    Oyuncu Mert Fırat da İstanbul trafiğinde çareyi metroda bulan başka bir ünlü.
  • Tramvayda ünlü var! Bade İşçil'den tramvay ile Tarihi Yarımada turu - Magazin haberleri

    YAVUZ SEÇKİN

    Komedyen ve oyuncu Yavuz Seçkin de Yenikapı - Hacıosman metrosunu kullanan isimlerden.
  • Tramvayda ünlü var! Bade İşçil'den tramvay ile Tarihi Yarımada turu - Magazin haberleri

    KEREMCEM

    Keremcem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başrolünde yer aldığı dizinin yeni bölümüne yetişebilmek için her yolu denediğini takipçileriyle paylaşmıştı. Keremcem, "Trafik bile yeni bölümüne yetişmeme engel değil." demişti.
  • Tramvayda ünlü var! Bade İşçil'den tramvay ile Tarihi Yarımada turu - Magazin haberleri

    MERYEM UZERLİ

    Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olan ve yaşamını Almanya'da sürdüren Meryem Uzerli, Berlin metrosunda...
  • Tramvayda ünlü var! Bade İşçil'den tramvay ile Tarihi Yarımada turu - Magazin haberleri

    DOĞUKAN MANÇO

    Doğukan Manço ise İstanbul'da en çok kullanılan toplu taşıma aracı olan metrobüste.
  • Tramvayda ünlü var! Bade İşçil'den tramvay ile Tarihi Yarımada turu - Magazin haberleri

    ARDA TURAN

    Galatasaraylı futbolcu Arda Turan da metroda çektiği selfie'sini Instagram hesabından paylaşmıştı.
  • Tramvayda ünlü var! Bade İşçil'den tramvay ile Tarihi Yarımada turu - Magazin haberleri

    ŞENAY AKAY

    Eski manken Şenay Akay da Yanikapı - Hacıosman metrosunu kullanan isimlerden.
  • Tramvayda ünlü var! Bade İşçil'den tramvay ile Tarihi Yarımada turu - Magazin haberleri

    CAN YILMAZ

    İstanbul metrosuna binen Can Yılmaz fotoğrafın altına "Sevgili Zafer Algöz ağabeyimle Paris metrosunda..." notu düştü.
  • Tramvayda ünlü var! Bade İşçil'den tramvay ile Tarihi Yarımada turu - Magazin haberleri

    TALAT BULUT

    Oyuncu Talat Bulut, Üsküdar-Beşiktaş vapurunu kullanan ünlülerden.
  • Tramvayda ünlü var! Bade İşçil'den tramvay ile Tarihi Yarımada turu - Magazin haberleri

    MURAT ARKIN

    Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, sosyal medyadan esprili bir paylaşımda bulundu. Son olarak Dağ ve Börü projeleriyle izleyici karşısına çıkan Arkın paylaşımına, "İşe giderken trende oturacak yer bol olunca ben" notunu düştü.
  • Tramvayda ünlü var! Bade İşçil'den tramvay ile Tarihi Yarımada turu - Magazin haberleri

    ŞAHAN GÖKBAKAR

    Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar da metrodan bu fotoğrafını paylaştı. Gökbakar fotoğrafına, "Ben de izleyeyim mi yenge?" notunu düşmüştü.

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