Öğlen saatlerinde geldikleri AVM’de bir restoranda baş başa öğle yemeği yiyen anne-kız daha sonra kısa bir alışveriş turuna çıktı.

Kendisine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap veren İşçil, "Bu sene henüz netleşen bir televizyon projesi yok. Şu sıralar gelen senaryoları okuyorum. Bunun yanı sıra artık kendi tasarladığım ürünleri çıkartmak istiyorum. Üniversitede moda tasarım okumuştum, zaten bildiğim şeyler bir eğitim almama gerek yok, böyle bir düşüncem var ama bakalım ilerleyen günlerde karar vereceğim." dedi.