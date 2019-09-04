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HaberlerMagazinBade İşçil: Kendi ürünümü tasarlamak istiyorum - Magazin haberleri 2019

Bade İşçil: Kendi ürünümü tasarlamak istiyorum

Geçtiğimiz sene rol aldığı 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisiyle adından sıkça söz ettiren Bade İşçil, önceki gün annesi Kadriye Gündüz ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı

Bade İşçil

Öğlen saatlerinde geldikleri AVM’de bir restoranda baş başa öğle yemeği yiyen anne-kız daha sonra kısa bir alışveriş turuna çıktı.

Kendisine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap veren İşçil, "Bu sene henüz netleşen bir televizyon projesi yok. Şu sıralar gelen senaryoları okuyorum. Bunun yanı sıra artık kendi tasarladığım ürünleri çıkartmak istiyorum. Üniversitede moda tasarım okumuştum, zaten bildiğim şeyler bir eğitim almama gerek yok, böyle bir düşüncem var ama bakalım ilerleyen günlerde karar vereceğim." dedi.

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