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        Haberler Magazin Bade İşçil: Sırtımı bir erkeğe yaslamam - Magazin haberleri

        Bade İşçil: Sırtımı bir erkeğe yaslamam

        Bade İşçil, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Hayatında birinin olmadığını söyleyen İşçil, "Kendi kendime geçinebiliyorum. Sırtımı bir erkeğe dayayan bir kadın olmadım ve değilim. Ben ilişkileri maddiyat olarak değil de maneviyat olarak değerlendiririm" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 08:19 Güncelleme: 09.02.2024 - 08:27
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bade İşçil, Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İşçil; "Bugün hava güzel olduğu için yürüyüşe çıktım. Bu aralar hazırda bir projem de yok. Bu benim tercihim. Aradığımı bulsam ne olduğunu göreceksiniz. Henüz aradığımı bulamadım" ifadelerini kullandı.

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        "KENDİ KENDİME GEÇİNEBİLİYORUM"

        Aşk hayatıyla ilgili konuşan Bade İşçil; "Beni bulacaktır, ben yine aynı Bade'yim. Bir yerde aradığıma bu konuda da denk gelirim diye düşünüyorum. Kendi kendime geçinebiliyorum. Sırtımı bir erkeğe dayayan bir kadın olmadım ve değilim. Bir hayatta erkeğin eksiği kadın, kadının ise erkek. Birisi olması lazım ama nasip... Zamanı gelince olur" dedi.

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        "İLİŞKİLERİ MADDİYAT OLARAK DEĞİL, MANEVİYAT OLARAK DEĞERLENDİRİRİM"

        Bade İşçil, muhabirler'in "Bir atasözü vardır; 'Davul bile dengi dengine.' Sizin için ilişkilere bakış açısı bu yönde midir?" şeklindeki sorusuna da; "Hesabı erkek öder olayı da kadını yemeğe çağırmışsa tabii ki ödeyebilir. Beni de kız arkadaşım çağırırsa biz bile 'Ben seni çağırdım, ben öderim' tartışması yaşıyoruz. Ben ilişkileri maddiyat olarak değil de maneviyat olarak değerlendiririm. Kültürler çok önemli bir kere. Bir şeyler uyuşmazsa zaten ilişki gitmez" yanıtını verdi.

        Ayrıca sosyal medya üzerinden kendisine mesaj atarak yürümediklerini dile getiren Bade İşçil; "Siz, 'Yalnız' diye yazmayın da çok yürümesinler. Gazlayan mesajlar falan oluyor ama" diyerek güldü.

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        "KIVANÇ YAKIŞIKLI ADAM"

        Bade İşçil, sosyal medya mesajlarından bahsederken eski rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ hakkında da konuştu. İşçil; "Yakışıklı adam. Oyunculuğuna varamıyor insan değil mi? Avrupa'da çok izleniyormuşuz. Bana sürekli sosyal medyadan yazıyorlar 'Kıvanç ne yapıyorlar?' diye. 'Selam söyleyin' diyorlar. Başak akıllı bir kadın. Kıvanç hep zirvede. Başak da Kıvanç zirvedeyken hep yanında" dedi.

        #Bade İşçil

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