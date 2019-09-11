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HaberlerFiskosBade İşçil: Veliler olarak yoğun bir gündemimiz var - Magazin haberleri

Bade İşçil: Veliler olarak yoğun bir gündemimiz var

Oyuncu Bade İşçil, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. İşçil, "Malum okullar başladı. Bizim de veliler olarak yoğun bir gündemimiz var. Şu sıralar sadece ailemle ve oğlumla ilgileniyorum. Tüm vaktimi onlarla geçiriyorum" açıklamasında bulundu

Bade İşçil

Oyuncu Bade İşçil, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Oğlu Azur'u okula bıraktığını söyleyen güzel oyuncu, okul sonrası soluğu alışverişte aldı.

Azur'un eksiklerini tamamlamak için okul alışverişine çıktığını söyleyen İşçil, "Malum okullar başladı. Bizim de veliler olarak yoğun bir gündemimiz var. Şu sıralar sadece ailemle ve oğlumla ilgileniyorum. Tüm vaktimi onlarla geçiriyorum" açıklamasında bulundu.

Daha sonra İşçil, bir restoranda yemek yedi. Yemek sonrasında sokak hayvanlarını da unutmayan güzel oyuncu, yemeğinden kalan fazlalıkları sokak hayvanları için yanına aldı. Bade İşçil'in bu güzel davranışı ise takdirle karşılandı.

 

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