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Badem nasıl yetişir? Badem yetiştiriciliği nasıl yapılır, ne kadar sürede yetişir?

Badem kuruyemiş olarak çiğ tüketilebilen aynı zamanda yemeklerde ve tatlılarda da kullanılabilen bir yiyecektir. Sağlığa yararları saymakla bitmeyen badem aynı zamanda besleyicidir de. Peki sağlıklı bir atıştırmalık olan badem sizce nasıl yetişir? Badem nasıl bir iklimde yetişir? İşte badem yetiştiriciliği hakkında her şey…

Badem Nasıl Yetişir? Badem Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürede Yetişir?
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Badem Nasıl Yetişir?

Badem, dünyanın birçok yerinde yetişen bir ağaçtır. Acı ve tatlı badem olmak üzere farklı amaçlarla kullanılan iki türü bulunmaktadır. Acı badem daha çok badem yağında tatlı badem ise kuruyemiş olarak tüketmek için yetiştirilir. Her ne kadar badem birçok yetişebilse de iklim şartları bu süreçte belirleyici olmaktadır. Badem yazların kurak ve sıcak, kışların ise ılık geçtiği yerlerde yüksek verim verir. Diğer yandan bademin odun kısmı soğuklara karşı dayanıklıdır. Bu açıdan odun kısmı -20 ila -30o dereceye kadar soğuklara dayanabilmektedir. Bununla beraber badem olgunlaşma döneminde sıcağa ihtiyaç duyar. Badem pH değeri 6.5 ila 8.5 arasında değişen hafif, derin, süzek ve alüvyal topraklarda iyi ürün verir. Böyle topraklarda badem ağacının kökleri 3 ila 5 metreye kadar inebilir. Badem ağaçları iyi bakıldığı takdirde 5o yıl kadar yaşayabilirler. Şimdi badem yetiştiriciliğinin detaylarına ve püf noktalarına geçebiliriz.

Badem Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Badem yetiştiriciliğine başlamadan önce toprak analizi yapılmalıdır. Ardından ise bahçe tesisi için planlama yapılmalıdır. Badem ülkemizde hep yol kenarlarına ya da tarlaların arasına sınır olarak ekilmiştir. Bu doğru bilinen ama yanlış olan bir yöntemdir. Badem yetiştirirken iyi ve kaliteli ürün almak istiyorsak badem ağacının iklim ve toprak şartlarını dikkate almalıyız. Yani ilk olarak yapmamız gereken adım toprak hazırlığıdır. Badem yetiştiriciliği hem tohumla hem de aşılı fidanla yapılabilmektedir.

  • Toprak derin bir şekilde sürülür. Güçlü topraklarda dikim aralığı 8-9 metre, zayıf topraklarda ise 5-6 metre olmalıdır.
  • Doğrudan araziye tohum ekimiyle yetiştiricilik yapılacaksa bu yöntem daha çok sulama imkanı kısıtlı olan yerlerde tercih edilir. Bu da çöğürlerin yerinde aşılanması şeklinde uygulanır.
  • Aşılı fidanlarla üretim yapılacaksa bu yöntem taban ve sulama imkanı olan yerlerde sıklıkla tercih edilir. Badem ağacında kalem aşılar olumlu sonuçlar vermemektedir. Bunun yerine fidan üretim amacı ile “durgun T göz aşısı” yöntemi kullanılmaktadır.
  • Bir püf nokta olarak bademe anaç olarak badem, şeftali ya da badem x şeftali melezleri veya erik kullanılabilmektedir.
  • Bademde nisan ve mayıs aylarında yapılan sulamalar bademde sürgün yani genç filiz oluşumunu hızlandıracak ve sağlıklı bir çiçek ve tomurcuklanma başlatacaktır.
  • Badem yetiştiriciliğinde bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta ise badem ağaçlarını rüzgardan korunacak şekilde konumlandırılmasıdır. Bunun için hafif eğimli araziler ideal olandır.
  • Badem ağaçlarında iyi bir tozlaşma hayati önem taşımaktadır. Bunun için badem yetiştirilecek alanda arı kovanlarının olması hem arılar için hem de bademlerin yüksek ve kaliteli ürün vermesi için idealdir.

Badem Türkiye'de Yetişir Mi?

Badem birçok toprakta yetişebilen bir ağaçtır. Yazların sıcak kışların nispeten ılık geçtiği yerlerde yüksek veren badem ülkemizde de kendine yetişme alanı bulmuştur. Türkiye’de badem yetiştiriciliği Ege bölgesinde yoğunlaşmış bunu Akdeniz, İç Anadolu ve Marmara bölgesi takip etmiştir.

Badem Ne Kadar Sürede Yetişir?

Badem ağacı ideal olarak dikiminden itibaren 3 ila 5 yıl içinde meyve vermeye başlar. Badem ağacı yıllar ilerledikçe verimi artmaktadır. İlk 5 yıla kadar 40 kg ila 100 kg arasında bir meyve verebilmektedir.

Badem Nasıl Bir İklimde Yetişir?

Badem ağacı için ideal iklim yazların sıcak ve kurak kışların ise ılık ve yağışlı geçtiği iklimlerdir. Bir diğer deyişle Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerler bademin yetişmesi için idealdir. Diğer meyve ağaçlarına oranla erken açan çiçekleri özellikle geç ilkbahar donlarında korumak meyve verimi ve kalitesi için hayatidir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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