Nihat Uludağ'ın haberine göre, Bağcılar Fatih Mahallesi 1822. Sokak'ta gece meydana gelen olayda, bina sahiplerinden biri evlerinin karşı kaldırımda oturan gençleri gürültü yapmamaları konusunda uyardı.

GENÇLER UYARAN KİŞİYİ DARP ETTİ

Kahvehane önünde oturan gençler kendisini uyaran kişiyle önce tartıştı daha sonra da onu darp etti. Bunun üzerine her iki tarafta kendi akraba ve arkadaşlarını kavgaya çağırdı.

BIÇAKLI VE SİLAHLI GURUP KAVGA ETTİ

Bina sakinleri yanlarında getirdikleri bıçaklarla saldırırken, karşı taraftaki gençlerde silahla karşılık verdi. Gürül nedeniyle çıkan kavgada Murat Ö., Mehmet Ö., Sıdıka Ö., Mehmet B.Ö., Ramazan Ö., Özcan Ç., Zeki M., Vedat A., Cihan Ç. yaralandı.

SİLAHLI İKİ SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birçok kişinin yaralanmasına neden olan silahlı iki kişiyi olayda kullandıkları silahlarla birlikte gözaltına aldı.