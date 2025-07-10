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        Haberler Bilgi Yaşam Bağışıklıktan cilt güzelliğine: Böğürtlenle gelen şifa

        Böğürtlenin gücü adına! Bu meyvenin faydaları saymakla bitmiyor

        Güçlü bağışıklık, sağlıklı kalp, ışıltılı cilt... Tüm bu faydaların tek bir meyvede toplandığını söylesek? Evet, böğürtlenden bahsediyoruz! İşte bu mor renkli küçük meyvenin hayatınıza katacağı büyük faydalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 08:00 Güncelleme: 10.07.2025 - 08:00
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        İşte doğanın mor mucizesinin büyük faydaları
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        Yaz aylarında tazesi, kışın ise dondurulmuş haliyle tüketilebilen böğürtlen; vitamin, lif ve antioksidan bakımından tam bir sağlık bombası. Üstelik kolajen üretimini destekleyerek cilt sağlığına da katkı sağlıyor.

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        BÖĞÜRTLENİN BESİN DEĞERİ NEDİR?

        Böğürtlen, zengin antioksidan içeriğiyle dikkat çeken ve sağlığa pek çok fayda sunan besleyici bir meyvedir. İçerdiği antosiyaninler, ona mor-mavi rengini verirken aynı zamanda antioksidan özellik kazandırır.

        Yaklaşık bir fincan (150 gram) taze böğürtlenin besin değerleri şu şekildedir:

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        - Kalori: 62 kcal

        - Protein: 2 gram

        - Yağ: 1 gramdan az

        - Karbonhidrat: 14 gram

        - Lif: 8 gram

        - Şeker: 7 gram

        Vitamin ve mineraller açısından da oldukça zengindir:

        - C Vitamini

        - E Vitamini

        - K Vitamini

        - Kalsiyum

        - Magnezyum

        BÖĞÜRTLENİN SAĞLIĞA FAYDALARI

        1. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

        C vitamini açısından zengin olan böğürtlen, bağışıklık sisteminin enfeksiyonlara karşı daha güçlü bir yanıt vermesini destekler. Beyaz kan hücrelerinin üretimini artırarak vücudu hastalıklara karşı korur.

        2. SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR

        İçerdiği lifler, özellikle de çözünmeyen lifler, bağırsak hareketlerini düzenler. Kabızlık gibi sindirim sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olur.

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        3. KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

        Antosiyanin ve flavonoid gibi bileşenler sayesinde damarları korur, iltihaplanmayı azaltır ve kötü kolesterolü düşürerek kalp-damar sistemine olumlu katkılar sağlar.

        4. CİLT SAĞLIĞINA KATKI SAĞLAR

        C ve E vitaminleri, cildi serbest radikallerin zararlarına karşı korur. Aynı zamanda kolajen üretimini destekleyerek cildin daha genç ve esnek kalmasına yardımcı olur.

        5. SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİBE KARŞI ETKİLİDİR

        Güçlü C vitamini kaynağı olan böğürtlen, grip ve soğuk algınlığı semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olabilir. Aynı zamanda öksürük üzerinde yatıştırıcı etki gösterebilir.

        6. KAN ŞEKERİNİ DENGELER

        Çözünür lifler sayesinde kan şekeri seviyelerini daha dengeli hale getirir. Bu özellik, diyabet hastaları için önemli bir avantaj sağlayabilir.

        7. VÜCUTTAKİ İNFLAMASYONU AZALTIR

        Böğürtlen, polifenoller ve antosiyaninler gibi antioksidan bileşenler sayesinde inflamasyonu azaltarak hücre hasarına karşı koruyucu etki gösterir.

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        8. KOLAJEN ÜRETİMİNİ DESTEKLER

        Kolajen üretiminin artması, cildin yaşlanma sürecini yavaşlatır. Böğürtlen bu süreçte destekleyici bir rol üstlenir.

        9. KEMİK SAĞLIĞINA DESTEK OLUR

        K vitamini ve manganez içeriği sayesinde kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur ve osteoporoz riskini azaltabilir.

        10. AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINI KORUR

        Antibakteriyel ve antiviral özellikleri sayesinde böğürtlen, diş eti iltihapları ve ağız içi enfeksiyonlara karşı doğal bir koruma sağlayabilir

        BÖĞÜRTLEN ÇAYI FAYDALARI

        Böğürtlen çayı, meyvesi veya yapraklarının kurutulup demlenmesiyle elde edilen, sağlığa faydalı doğal bir içecektir.

        Böğürtlen çayının öne çıkan faydaları:

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        - Bağışıklığı destekler: C vitamini ve antioksidanlar ile vücudu güçlendirir.

        - Sindirimi düzenler: Lifli yapısı sayesinde bağırsak sağlığına katkı sunar.

        - Boğaz ağrısını hafifletir: Ilık içildiğinde yumuşatıcı etkisiyle boğazı rahatlatır.

        - Kan şekerini dengeleyebilir: Glisemik indeksi düşük olduğu için şekeri kontrol altında tutabilir.

        - Cilt sağlığını destekler: Serbest radikalleri nötralize ederek cilt yaşlanmasını yavaşlatır.

        - İdrar söktürücü etki sağlar: Vücutta biriken ödemin atılmasına yardımcı olur.

        - Ağız sağlığına fayda sağlar: Böğürtlen yaprağı çayı doğal gargara olarak kullanılabilir.

        - Adet sancılarını hafifletebilir: Kas gevşetici özelliğiyle regl dönemi rahatsızlıklarını azaltabilir.

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        BÖĞÜRTLEN NASIL VE NE KADAR TÜKETİLMELİ?

        Böğürtlenin günlük tüketim miktarı, genellikle bir avuç (yaklaşık 100 gram) olarak önerilir. Bu porsiyon, günlük lif, vitamin ve antioksidan ihtiyacının önemli bir kısmını karşılar.

        TAZE VE DONDURULMUŞ BÖĞÜRTLEN ARASINDAKİ FARKLAR

        Taze böğürtlen, su oranı yüksek ve ferahlatıcıdır. Özellikle yaz aylarında tüketmek için idealdir. Dondurulmuş böğürtlen ise besin değerlerini büyük ölçüde korur ve yıl boyunca kolayca erişilebilir.

        Dondurma süreci sırasında antioksidan kaybı oldukça azdır, bu da dondurulmuş ürünleri besleyici ve pratik bir alternatif haline getirir.

        BÖĞÜRTLEN TÜKETİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        - Aşırı tüketim, yüksek lif içeriği nedeniyle mide rahatsızlıklarına veya ishale neden olabilir.

        - İçerdiği doğal şeker nedeniyle diyabet hastaları ölçülü tüketmelidir.

        - Taze böğürtlen tüketmeden önce iyice yıkanmalı, pestisit kalıntılarına karşı dikkatli olunmalıdır.

        - Dondurulmuş böğürtlenlerin saklama koşullarına uygun şekilde muhafaza edildiğinden emin olunmalıdır.

        Görsel Kaynak: istockphoto/shutterstock

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