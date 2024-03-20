'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' zirveyi bırakmıyor

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' 6'ncı bölümüyle bir kez daha salı akşamına damgasını vurdu. Reyting rekorları kıran dizi, dün akşam ekrana gelen bölümüyle 3 kategoride de adını, yine zirveye yazdırdı.

‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın 6'ncı bölümü ABC1 20+’da 14.66 oranı 34.31 izlenme payı, AB grubunda 14.18 izlenme oranı 38.73 izlenme payı, Total’de ise 11.35 izlenme oranı 28.53 izlenme payı alarak zirvenin sahibi oldu.

Milyonları ekrana kilitleyen, 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi. İzleyicilere; duygu seli yaşatan bölüm, hem dokunaklı hem de eğlenceli anlarıyla övgü dolu yorumlar aldı. Oyuncular, etkileyici performanslarıyla izleyenleri büyüledi.

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Sosyal medyada her sahnesi gündem olan dizi, #Bahar etiketiyle 10 saat 35 dakika TT listesinde yer aldı. Dizinin karakterlerinden; 'Timur' 5 saat 10 dakika, Rengin 4 saat 35 dakika, Evren 3 saat 55 dakika TT listesinde kaldı.

Ayrıca geçtiğimiz haftalarda Bahar’ın Timur’a yanlışlıkla Tümör demesi çok konuşulmuştu, izleyicilerin benimsediği bu isim 5 saat 10 dakika boyunca TT listesinde yer aldı. Ekranda adeta oyunculuk resitali izleten Demet Evgar ile Mehmet Yılmaz Ak ise 1 saat TT listesinde gündem konusu oldu.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

‘BAHAR: UYANMAYA HAZIR MISIN?’IN 6'NCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bahar, istifa etmek için kararlıyken; Cihan Taşkeski, Bahar’a verdiği destekle bütün durumu değiştirdi. Timur ve Rengin bunun hayal kırıklığını yaşarken Parla, ikilinin hayatını alt üst edecek kolajın bulunduğu zarfı annesine götürmesi için Umay’a verdi. Rengin ve Timur, Parla’nın planlarına engel olmaya çalışırken, hastaneye Rengin’in kaçmak için çabalayacağı bir bomba düştü. Babası Tahsin! Kimse öğrenmeden babasını hastaneden göndermenin bir yolunu arayan Rengin, Selim ile buluştu ve Selim’in Rengin’in kardeşi olduğu ortaya çıktı.

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Hastaneye Bahar’ı ziyarete gelen Çağla, Evren’i görüp çok beğenince Bahar’dan onları tanıştırmasını istedi. Fakat birlikte yaptıkları yürüyüşten sonra Çağla, Evren’in aklında başka biri olduğunu anladı. Bahar’ın isteğiyle Çağla’yla yemeğe çıkan Evren, buluşmaya gergin başlasa da Çağla’nın “Biz seninle iki iyi arkadaş, hatta sırdaş olalım” teklifiyle derin bir nefes aldı. Evren ve Bahar, Zarife’nin yetimhanede büyüyen kızı Elif’i buldular ve annesiyle görüşmesi için ikna ettiler. Bahar, Rengin ve babası Tahsin’i bir araya getirmek için; tedaviyi kabul eden Zarife’den yardım istedi. Zarife’nin isteği üzerine hastaneye gelen Rengin, Bahar’la konuşup ona yaptıkları için teşekkür etti. Bahar’ın desteğini de alan Rengin, yıllar sonra babasıyla bir araya gelebilme cesaretini buldu. Selim’in suçlamalarına karşı Rengin’in en büyük destekçisi ise kızı Parla oldu.

Aziz Uras ile baba-oğul buluşmasında her şeyi eline yüzüne bulaştıran Timur, kendi babasıyla ilişkisini anımsadı. Farklı hikâyelere sahip olsalar da benzer acılar yaşayan karakterlerin, hem babalarıyla ilişkileri hem de bugün karakterlerini şekillendiren geçmişleri ortaya çıktı.

‘’Babam Gibi Olmak İstemedim!’’

Timur ve Evren’in desteğiyle Doruk ile arayı düzelten Aziz Uras, babası yüzünden yaşadığı hayal kırıklığından sonra soluğu Seren’in yanında aldı ve ikilinin arasındaki buzlar eridi.

Babasının ölümüyle sarsılan Rengin’in yanına destek olmak için Timur geldi. Hastanenin önünde sarılan ikiliyi ise Evren gördü…

İşte 6'ncı bölümün final sahnesi:

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?', her salı saat 20.00’de SHOW TV’de...