Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
MHP lideri Bahçeli, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Başkanlığı'nı ziyaret etti
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Başkanlığı'nı ziyaret etti.
AA'da yer alan habere göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti.
Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Başkanlığı'na gelen Bahçeli'yi, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve beraberindeki heyet karşıladı.
Bahçeli, Özel Harekat Anıtı'na üzerinde "Vatan size minnettardır" yazılı çelenk bıraktıktan sonra dua etti.
Özel harekat polislerini selamlayan Bahçeli, Ayyıldız ve beraberindekilerle bir süre görüştükten sonra yerleşkeden ayrıldı.