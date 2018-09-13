MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Polatlı Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma törenine katıldı. Bahçeli, burada bir konuşma yaptı.

Bahçeli, "Tanklarıyla, toplarıyla, uçaklarıyla eğer tekrar üzerimize gelirlerse bir kez daha 15 Temmuz benzeri işgal ve ihanete kalkışırlarsa and olsun ki bayrağı bedenimize kefen niyetine sarar, okunan selaları duya duya son kanımıza son canımıza kadar bu aziz vatanı yine korur yine namertlere dünyayı dar ederiz." dedi.

Bahçeli sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye'yi kundaklamak, haysiyet ve hassasiyetlerini kurcalamak için fırsat kollayan mihraklar unutmasınlar ki, ne verilecek ilimiz, ne teslim edilecek toprağımız ne de çizilecek sınırımız ne de vazgeçecek tek bir insanımız vardır. Bu vatan, eşantiyon ürünü, teselli ikramiyesi, bağış, lütuf, ikram veya ihsan değildir."

Bahçeli, "Milli sınırlarımızın diğer yakasında kaos ve karmaşanın yayılmasına izin veren malum ülkelerin Türkiye'nin geri adım atmayacağını anlamaları isabetli olur. Hiç kimse sınırlarını zorlamasın. Geçmişte emperyalizme karşı yüreklendik bugün de yeni zaferlere imza atabiliriz" dedi.

YUSUF NAZİK'İN YAKALANMASI

Bahçeli, Yusuf Nazik'in yakalanmasına ilişkin, "Reyhanlı'da bombalı saldırıyla katledilen 53 vatandaşın azmettiricisinin zalim Esad olduğu belirginleşmiştir." diye konuştu.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye rejiminin en güçlü olduğu kentlerden Lazkiye'de gerçekleştirdiği operasyonla, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olan Yusuf Nazik'i Türkiye'ye başarıyla getirilmişti.

EKONOMİ YORUMU

Bahçeli, "Enflasyona eğilmeyeceğiz, kura boyun eğmeyeceğiz, ekonomik sömürü çarkına kapılmayacağız, zor günleri aşacağız, azımızı çok yapıp eksiğimizi vakit geç olmadan tamamlayacağız." diye konuştu.

YEREL SEÇİMLER

Bahçeli, yerel seçimlere ilişkin, "Zillet ittifakı hazırsa Cumhur İttifakı dünden hazır ve kararlıdır. CHP, PKK ile ittifak hedefinin bedelini elbette pahalıya ödeyecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini tartışmaya açmak için gün sayan, çetele tutan, papatya falı açan siyasi bedbahtlara, hiyanet çetelerine fırsat verilmemelidir." dedi.

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