Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ( MİT) aranan teröristler listesinde "mavi" kategorideki Reyhanlı saldırısının organizatörü Yusuf Nazik'i Türkiye'ye getirdiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olan Yusuf Nazik, MİT'in tek başına gerçekleştirdiği operasyonla Türkiye'ye getirildi. Sincar'da bir PKK yöneticisinin öldürülmesinin ardından Türkiye sınırları dışında gerçekleştirilen en büyük ikinci operasyon olan Nazik'in Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar 8-9 ay öncesinden başladı.

MİT'in yaptığı çalışmalar neticesinde Nazik'in Türkiye'de ve Suriye'de kimlerle bağlantılı olduğu, nerede kaldığı belirlendi ve uzunca süre takip edildi. Türkiye'den edindiği bilgileri Suriye istihbaratına aktardığı bilgisini de edinen MİT, gerektiği yönlerde TSK'nın istihbaratına da başvurdu.

24 KİŞİLİK ÖZEL EKİP KURULDU

Yerel muhbirler üzerinde alan taraması yapan MİT mensupları pazar günü harekete geçti. 24 kişilik özel bir ekibin görevlendirildiği operasyon, Suriye rejiminin en güçlü kalesi olan Lazkiye'de, şehir merkezine 1,5 km yakınında bir villada gerçekleştirildi.

Nazik, 28 saatlik bir geçiş noktası sonrası Türkiye sınırları yakınına getirildi. Burada da TSK birimleri de harekete geçerek güvenlik önlemleri aldı.

11 Eylül akşamı Türkiye'ye getirilen Yusuf Nazik'in ilk sorgusu da dün akşam gerçekleştirildi.

2 OPERASYON DAHA BEKLENİYOR

Edinilen bilgiye göre, MİT'in iki operasyon daha planladığı öğrenildi.

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