Gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP lideri Bahçeli, Ergenekon davasıyla ilgili olarak, 'Ergenekon davası sonuçlanma aşamasına gelmiştir. Savcılık iddianamesi yarın mahkemeler tarafından görüşülecek. Çok az bir ceza konusu söz konusu olmuştur' dedi.

Bahçeli, yerel seçimlerdeki ittifak çalışmalarıyla ilgili olarak ise, "Cumhur İttifakı'nın içerisinde gönül vardır. Ülke sevdası vardır. Karşılıklı saygı vardır. Saygı kavramı içerisinde jestler de olabilir. Çalışmalar verimlidir. Cumhur İttifakı iyi gidiyor' diye konuştu.

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