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Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti

AA / HABERTURK.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Mustang" marka klasik otomobilini partisinin Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a hediye etti. Bahçeli geçtiğimiz günlerde oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından aracıyla Ankara turu atmıştı

Devlet Bahçeli

Klasik otomobil tutkunluğuyla bilinen Bahçeli, 6 Mayıs'ta Ankara'da tur attığı "06 BJK 001" plakalı 1988 model Ford Mustang marka otomobilini hediye olarak Ersoy'a verdi.

Ersoy, parti genel merkezi otoparkında, aracı kendisine hediye ederken Bahçeli ile çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşarak, "Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendinin şahsımı onurlandırarak hediye olarak emanet ettiği Mustang marka aracını elini öpüp, hayır duası ile teslim aldım. Bu manevi hediye ailemizin kutsal emanetlerinden sayılarak, kuşaktan kuşağa aktarılacaktır. Rabbim, liderimize uzun ömürler versin." ifadelerini kullandı.

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