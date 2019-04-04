Gazetecilerle bir araya gelen MHP Lideri Devlet Bahçeli, "31 Mart seçim sonuçlarına itirazın hukuki bir hak olduğunu daha önce söylemiştim. Ancak gelişmeler, ortaya çıkan gerçekler meselenin boyutunu çok ciddi şekilde değiştirmiştir" dedi.

Bahçeli, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun sık sık açıklamalar yapıyor olması ve Anıtkabir Özel Defteri'ne 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' olarak imza atmasını eleştirerek şöyle konuştu:

"ELİNDEN OYUNCAĞI ALINAN ÇOCUKLAR GİBİ"

"Henüz hukuki süreç sonuçlanmadan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının mazbata diye tutturması akla ziyandır. Adeta oyuncağı elinden alınan çocuk gibi mızmızlanması, şuursuzca açıklamalar yapması hezeyandır.

Üstelik Anıtkabir Özel Defteri’ne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak imza atması sadece siyasi acemilik veya acelecilik olarak da yorumlanamaz. Bu telaş nedir? Nereye varılmak istenmektedir?"

Türkiye'den bir Venezuela çıkarma arayışına heves edilmemesi gerektiğini ve sokaklardan medet ummamasını söyleyen Bahçeli, "Kaos şakşakçılığına soyunulmasın" diyerek şöyle konuştu: " Emel ve hedef sahiplerini uyarıyorum, bedeli hakikaten de çok ağır olur".

Bahçeli konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İstanbul’da oyların tekrar sayımını durduran, sandık hilelerine ve usulsüzlüklerine ortam açan kim varsa tüm bağlantıları, tüm ilişki ağları araştırılmalı, mutlaka sonuca bağlanmalıdır. FETÖ’yle iltisakları varsa tespit edilip gereği yapılmalıdır.

"MAZBATA DİYE TUTTURANLAR SİYASİ MADRABAZLIKLA SONUÇ ALAMAZ"

Uluslararası toplumun işin içine dahil edilme çabaları, toplumsal bünyeyi kaşıma ve kutuplaştırma çalışmaları kesinlikle bir senaryonun, karanlık bir kumpasın eseridir. Sandık haksızlıklarını sokak tehditleriyle örtmeye, kargaşa ve karmaşaya Türkiye’yi çekmeye hazırlananlara asla izin verilemez, asla müsaade edilemez. Herkes aklını başına alsın. Mazbata diye tutturanlar, siyasi madrabazlıklarla sonuç alacaklarını düşünmesinler.

"GEÇERSİZ OYLAR SAYILIYOR, SÜREÇ UYGUN İLERLİYOR"

CHP Genel Başkanı’na ne oluyor? Türkiye’yi germeye, gürültü patırtı çıkarmaya niye kalkışıyor?Zafer hırsızlığıyla, sandık oyunlarıyla İstanbul’un veya Ankara’nın kaderine gölge düşürülemez.Halen sandıklara yapılan itirazlar değerlendiriliyor, geçersiz oylar sayılıyor, süreç hukuka uygun şekilde ilerliyor. Oyların ilk olarak kayda geçirildiği, ıslak imzalı ve mühürlü sandık sayım-döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları ve YSK’ya bildirilen oylar arasında fahiş farkların tespiti meşru ve mecburi bir ihtiyaçtır. CHP hukuki süreçten neden rahatsızdır? Milletimizin hassasiyetleriyle niye oynamaktadır? İstanbul’da 319 bin 578 geçersiz oyun bulunduğu açıktır. Usulsüzlüklerin varlığı da bellidir. Yüksek Seçim Kurulu’nun, geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmasının ardından ilçe seçim kurulları harekete geçmiş durumda.

"MİLLETİMİZİN SABRINI TEST ETMESİNLER"

Sandık başındaki görevlilerin maksatları, neye ve kimlere hizmet ettikleri mutlaka deşifre edilmelidir. Ne İstanbul ne de Türkiye sokakta bulunmamış, sokağa da teslim edilmeyecektir. FETÖ’cüleri, PKK’lıları arkasına alıp siyasi dolandırıcılığa sapanlar milletimizin sabrını test etmesinler, aksi halde sonuçlarına katlanacaklardır. Herkesi, özellikle CHP’yi ve büyükşehir belediye başkan adayını sağduyuya davet ediyorum. Aklıselimin yolundan ayrılanlar Türk milletinin kudretiyle karşılaşırlar.

Hiç kimse yangından mal kaçırmaya uğraşmasın. Hiç kimse ülkemizi karanlığa itmek için fırsat kollamasın. Seçim sonuçlarıyla ilgili itirazları YSK en iyi şekilde sonuçlandıracaktır. Bu aşamaya kadar da mazbatasız, haksız, hukuksuz şekilde yetki ve unvan gaspına muhatapları tevessül etmesin.Gelişmeleri yakinen izliyoruz. Türkiye bugünkü sancılı süreci atlatacaktır. Sağduyu inanıyorum ki galip gelecektir.