Bahçelievler'de taşan kanalizasyon tepkisi

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde kanalizasyon taştı, çevreyi kötü koku sardı. Yer yer su birikintilerin oluştuğu caddede araçlar güçlükle ilerledi.

İHA'nın haberine göre, Yenibosna Merkez Mahallesi dün meydana gelen olayda, 29 Ekim Caddesi üzerinde kanalizasyon taştı. Taşan lağım suları nedeniyle caddede yer yer su birikintileri oluştu. Araçlarının trafikte güçlükle ilerlemesinin yanı sıra çevreyi kötü koku sardı.

Vatandaşlar, başvurularına rağmen sorunun çözülmediğini iddia etti. Çevreye yayılan kötü kokuya ve su birikintilerine tepki gösteren mahalle sakinleri, kanalizasyondaki soruna biran önce çözüm bulanması istedi.

Halil Karataş adlı vatandaş, "5 ve 6 arkadaş şoförüz; 3 gündür buradayız. Burnumuz alıştı. Sabaha kadar uyuyamıyoruz. Halini gör İstanbul. 2025'teyiz. Belediye kendisi düşünsün, caddelerden millet ağzını kapatarak geçiyor" dedi.

Kokudan şikâyetçi olan Fatma Aydemir, "Lağım tıkanmış, Kuyumcukent'e kadar gidiyor" diye konuştu. Fadime Metin ise "Hiç sahip çıkmıyorlar. Gerçekten mağdurum baksanıza şu pisliğe, kötü bir koku var" şeklinde konuştu.