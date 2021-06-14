Yolun karşısına geçmek istedi, feci şekilde can verdi 0:00 / 0:00

İHA

Olay, saat 23.30 sıralarında Bahçelievler Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 06 DS 8728 plakalı otomobil sürücüsü hızlı şekilde seyir halindeyken yolun karşına geçmeye çalışan Emsal Güli'ye (55) çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yaya otoyolda metrelerce sürüklendi. Ağır şekilde yaralanan Emsal Güli, yerde yattığı esnada kendisini fark etmeyen 34 BZ 2618 plakalı otomobilin altında ezildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolda yaşanan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sonrası şahsın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İHA'nın haberine göre; kazaya karışan sürücüler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.