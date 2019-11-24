Mersin'in Tarsus ilçesinde gelin arabasının önünü kesenler, damadı bıçakladı.
Hakan Bulut'un ihtiyacına göre olay, Yeni Mahalle 4069 sokakta meydana geldi. Düğünün ardından konvoyun önünü kesen A.D.K., Ü.M.Ç. ve A.E., damat Tahsin A.'den bahşiş istedi. Çıkan tartışmada Ü.M.Ç., araçtan inen Tahsin A.'ya bacağından bıçakladı.
Şüpheliler olay yerinden kaçarken, damat Tahsin A. kaldırıldığı hastanede ayakta tedavi olduktan sonra taburcu oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışmada 3 şüpheliyi yakaladı.
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