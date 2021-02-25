Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlik
ABONE OL

Bakan Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan 3 askerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan üç askerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu

Bakan Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan 3 askerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu
AA

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan bordo bereli üç askerin ailelerine başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi.

Akar ve Komutanların ilk durağı Sincan'da Mareşal Çakmak Mahallesi'nde bulunan Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan'ın baba ocağı oldu. Aileye başsağlığı dileklerini sunan Akar ve TSK komuta kademesi, daha sonra Or-An'daki MSB Lojmanları'na geçerek Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ile Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler'in ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? - Mart'ta üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim başlıyor mu?
GÜNDEMÜniversiteler ne zaman açılacak 2021?
Öğretmenler için aşılama ne zaman başlıyor?
GÜNDEMÖğretmenler için aşılama başlıyor
FETÖ firarisi öğretmen kadın sahte kimlikle yakalandı
GÜNDEMFETÖ firarisinden sahte kimlik çıktı
Sarıyer'deki ormanlık alanında definecilerin şantiyesine ulaşıldı
GÜNDEMOrmanda define tünelleri bulundu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü! Recep Tayyip Erdoğan kaç yaşında?
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü!
İnternetten sıvı yağ alırken dikkat!
GÜNDEMİnternette sıvı yağ tuzağı!
15 yıl önce vefat eşinin ardından kayınpederi tarafından kandırılan kadının hayatı karardı
GÜNDEMÖlen eşinin kardeşi tarafından kandırıldı
Denizli'de restoran yangını! 3 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEMDenizli'de restoran yangını! 3 kişi hayatını kaybetti
Düğün salonları ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı? - 2021 Düğünler ne zaman başlayacak?
GÜNDEMDüğün salonları ne zaman açılacak?
SON DAKİKA HABERLERİ: Yasaklar ne zaman kalkacak? Yasaklar kalkacak mı?
GÜNDEMYasaklar kalkacak mı?