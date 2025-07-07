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        Bakan Fidan Lavrov ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Zirvesine katılmak için gittiği Brezilya'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 19:40 Güncelleme: 07.07.2025 - 19:40
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        Lavrov ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi.

        Görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik konular ile enerji alanındaki iş birliği başlıkları ele alındı.

        İsrail'in bölgede artan saldırganlığının oluşturduğu risklerin değerlendirildiği görüşmede ayrıca, Gazze'deki gelişmeler, İran'ın nükleer faaliyetleri, Afganistan'daki durum ve diğer bölgesel meseleler masaya yatırıldı.

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