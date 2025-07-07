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        Haberler Dünya Diplomasi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Guterres ile görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze ve Kıbrıs ele alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 22:39 Güncelleme: 07.07.2025 - 22:42
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        BM Genel Sekreteri ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

        Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, zirve marjında BM Genel Sekreteri Guterres ile Rio de Janeiro'da bir araya geldi.

        "Türkiye ve BM arasındaki güçlü ortaklık ele alındı"

        BM Sözcülük Ofisi'nden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "BM Genel Sekreteri ve Bakan, Türkiye ve BM arasındaki güçlü ortaklığı ele aldı." ifadesi kullanıldı.

        İkilinin, Ukrayna ve Orta Doğu'daki durumu görüştüğü belirtilen açıklama, aynı zamanda Kıbrıs konusunda yapılacak bir sonraki gayriresmi toplantının da ele alındığı kaydedildi.

        BM, 16 ve 17 Temmuz tarihlerinde New York'taki genel merkezinde, Kıbrıs konusunda tarafların bir araya geleceği gayriresmi toplantı yapılacağını duyurmuştu.

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        #hakan fidan
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        #haberler
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