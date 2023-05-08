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Haberler Gündem Eğitim Son dakika: Bakan Mahmut Özer: 45 bin öğretmenin yüzde 52'si deprem bölgesine! 45 bin öğretmen atması son durum
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Bakan Mahmut Özer: 45 bin öğretmenin yüzde 52'si deprem bölgesine

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün 45 bin öğretmen ataması gerçekleştirileceğini açıkladı. Ataması yapılan öğretmenlerin yüzde 52'sinin deprem bölgesine yapılacağını sözlerine ekledi. Fevzi Çakır'ın haberi...

Son dakika: Bakan Mahmut Özer: 45 bin öğretmenin yüzde 52'si deprem bölgesine! 45 bin öğretmen atması son durum
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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 8 Mayıs pazartesi günü 45 bin öğretmen atanacağını, yüzde 52'sinin ise deprem bölgesine atanacağını açıkladı. Özer, deprem bölgesindeki eğitime yönelik son durumu da paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, aralarında Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın da olduğu medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı. 45 bin öğretmenin yüzde 52’sinin deprem bölgesine olacağını belirterek, "Deprem sonrasında okulları açmasaydık hızlıca normalleştiremezdik" dedi.

Deprem bölgesine tersine göç başladığını dile getiren Özer, "Deprem nedeniyle başka illere naklini aldıran 70 bine yakın öğrencimiz, eğitimin normalleşmesi ile birlikte tekrar bölgesine kaydını aldırarak geri döndü. Günde 3-4 bin artışa geçildi" diye konuştu.

"TÜM HEDEFLERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Göreve geldiği tarihten itibaren belli konulara odaklandığını kaydeden Özer, “Önüme koyduğum tüm hedefleri gerçekleştirmenin memnuniyeti içerisindeyim” diyerek şunları söyledi:

“Mesleki eğitim ile ilgili yaptığımız kanun değişikliği ile mesleki eğitimde çırak kalfa sayısı bir yıl önce 159 bindi, şu anda 1 milyon 400 bini geçti. Türkiye'nin dört bir yanında mesleki eğitim merkezlerini görünce mesleki eğitimle ilgili problemlerin çözüldüğünü görüyorsunuz. Bu, kadınlar için de çok önemli, çünkü 159 binin 39 bini kadın iken şu anda kadın sayısı 443 bin ve bu kadınlarımız on sekiz yaş üzeri…"

"OKUL ÖNCESİNE ODAKLANDIK"

Son 1,5 yılda tamamen okul öncesi eğitime odaklandıklarını belirten Özer, bu süre içinde atılan adımları şöyle sıraladı:

"Göreve geldiğimde Türkiye'de 2 bin 782 tane anaokulu vardı. Biz 3 bin tane anaokulu yapmak için yola çıktık ve gelinen noktada 6 bin 700 tane anaokulu yaptık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez 5 yaştaki okullaşma oranı diğer kademeleri geçerek yüzde 99,86’ya çıktı. İlkokul kademesinde yüzde 99.54, ortaokul kademesinde yüzde 99.17’ye, lise düzeyinde ise yüzde 99,12’ye ulaştı."

"MEYVESİ 10 YIL SONRA YENİLECEK"

"Okul öncesi eğitim seferberliği projesi"ne başlamadan önce birçok ilin okul öncesi eğitimde Türkiye ortalamasının altında olduğuna dikkat çeken Özer, “Ağustos 2021 itibarıyla Ankara'da 5 yaşta okul öncesinde okullaşma oranları yüzde 42'ydi. Türkiye ortalaması ise yüzde 65’ti. Ankara, Türkiye ortalamasının da çok altındaymış aslında. Ama şu anda bu oran Ankara’da yüzde 98’e ulaştı. Yine okul öncesi eğitim 5 yaşta İzmir yüzde 55'di, şu anda yüzde 99. İstanbul yüzde 46'ydı, şu anda yüzde 98. Erzurum yüzde 38'di, şu anda yüzde 99. Bu projeyi başlattığımızda 3 yaşta okul öncesi okullaşma oranı yüzde 9'du, şu anda yüzde 21. 4 yaşta yüzde 16'ydı, şu anda yüzde 42. Okul öncesi eğitim atağının meyvesi 10 yıl sonra yenilecek" dedi.

"85 BİN ÖĞRETMEN BOŞA DÜŞER"

Millet İttifakı'nın eğitim konusundaki vaatlerini de eleştiren Özer, "Köy okullarını açacağız diyorlar oysa köy okullarını biz 2022 yılında açtık. 2 bin 671 tane köy okulunu açarak köy yaşam merkezlerine dönüştürdük. 2023 yılının sonunda tüm köy okullarını açacağız. Bir de liseyi 3 yıla düşürme konusu var… 3 yıla düşürdüğün zaman 85 bin öğretmen norm fazlası oluyor, boşa düşüyor. Şimdi '100 bin öğretmen atayacağım' diyorsun bir yandan diğer yandan 85 bin öğretmeni norm fazlası yapıyorsun. Kısacası yaptıkları politikaların tutarlılığı yok" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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