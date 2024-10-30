Bakan Memişoğlu'ndan TUSAŞ saldırısında yaralananların sağlık durumu hakkında açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Memişoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananların durumuna ilişkin, "Şu anda yaralılarımızın genel durumları iyi. Kritik olan, yoğun bakımda yatan yaralımızın da tedavisi iyi gidiyor. Genel durumu iyi, bilinci açık. İnşallah hepsini taburcu edeceğiz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine 23 Ekim günü saat 15.30 sıralarında biri kadın 2 PKK'lı terörist tarafından saldırı düzenlendi.