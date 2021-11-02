Bakan Özer'den eğitim bütçesi açıklaması 0:00 / 0:00

DHA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olursa olsun yüz yüze eğitimin yerine ikame edilebilecek bir eğitim yaklaşımı olamaz" dedi.