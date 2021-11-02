Bakan Özer'den eğitim bütçesi açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olursa olsun yüz yüze eğitimin yerine ikame edilebilecek bir eğitim yaklaşımı olamaz" dedi.
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