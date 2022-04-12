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Haberler Gündem Eğitim Bakan Özer, matematik olimpiyatlarında dereceye giren öğrencileri
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Bakan Özer, matematik olimpiyatlarında dereceye giren öğrencileri tebrik etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 11. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatları'nda dereceye giren öğrencileri kutladı

Bakan Özer, matematik olimpiyatlarında dereceye giren öğrencileri
Bakan Özer'den matematik olimpiyatlarında dereceye giren öğrencilere tebrik
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AA

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Özer'in kutlama mesajı yer aldı.

Özer, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatları'nda Ankara Fen Lisesi öğrencisi İrem Gülce Yazgan'ın altın madalya, İstanbul Atatürk Fen Lisesinden Melek Güngör ve İstanbul Erkek Lisesinden Sena Başaran'ın gümüş madalya, İzmir Özel 29 Mayıs Bornova Fen Lisesinden Cemre Çetin'in ise bronz madalya kazandığını belirtti.

Türkiye'nin toplam puan sıralamasında 31 Avrupa ülkesi arasında 2. sırada yer aldığını kaydeden Özer, "Bu çalışkan gençlerimizi, ülkemiz ve eğitim camiamıza yaşattıkları gurur için tebrik ediyorum. Dün olduğu gibi bugün de birçok başarıya imza atmak için eğitim yatırımlarımızı var gücümüzle sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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