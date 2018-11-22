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Bakan Ziya Selçuk 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “24 Kasım Öğretmenler Günü” dolayısıyla Türk Halk Müziği sanatçıları Erol Parlak ve Zara’nın seslendirdiği türküleri, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen öğretmenlerle birlikte dinledi

22.11.2018 - 06:07 | Güncelleme: İHA

Milli Eğitim Bakanlığı, varlıkları ile sadece öğrencilerinin değil, milletin geleceğini şekillendiren öğretmenler için bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü, bu yıl 81 ilden başkent Ankara'ya gelen öğretmenlerle birlikte etkinliklerle kutlanıyor.

Değişimin ve gelişimin anahtarı öğretmenleri onurlandırmak, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere öğretmenlere duyulan sonsuz saygı ve sevgiyi bir kez daha gösterebilmek amacıyla planlanan etkinlikler çerçevesinde, sergilerden konserlere, halk oyunları gösterilerinden müze ziyaretlerine geniş bir yelpaze sunuluyor.

Etkinliklerin açış konuşması için sahneye davet edilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen öğretmenleri selamladıktan sonra kısa bir konuşma yaptı. İHA'nın haberine göre; Bakan Selçuk, “Ben sanatçıların konuştuğu yerde bakanlar konuşmaz diyorum” dedi. Sahneyi sanatçılara bırakan Bakan’ın bu sözleri salonda büyük alkış aldı.
19 Kasım Pazartesi günü “Öğretmen” konulu fotoğraf sergisiyle başlayan etkinlikler kapsamında, Ankara MEB Şura Salonu’nda sahne alan Erol Parlak ve Zara seslendirdikleri türkülerle öğretmenlere keyifli dakikalar yaşattı.
Türk Halk Müziği sanatçısı Erol Parlak konseri ile başlayan gecede Parlak’ın söylediği türkülere öğretmenlerle birlikte Bakan Ziya Selçuk da eşi ile birlikte zaman zaman eşlik etti. Bağlamasıyla müzik ziyafeti sunan Parlak’ın performansı öğretmenlerden büyük beğeni topladı. Erol Parlak’ın ardından Zara konseri ile devam eden gecede öğretmenler Zara’nın türküleri ile eğlendiler.

Öğretmenlerin bu özel gününü kutlayan Zara, kendisinin de bir öğretmen olduğunu belirterek İTÜ Devlet Konservatuarında bir süre hocalık yaptığını ve vokalistliğini yapan Büşra Demirtaş ve Mehmet Kılınç’ın öğrencileri olduğunu söyledi.
2023 Eğitim Vizyonu'nun temel unsuru öğretmenlerle ilgili etkinlikler kapsamında Anadolu Ateşi'nin gösterisinin yanı sıra, Seher Dilovan, Buray ve Ankara Çok Sesli Müzik korosu öğretmenler için geniş katılımlı birer konser verecek.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın arkadaşlarının kurduğu müzik grubu hafta boyunca sahne alacak
Milli eğitim Bakanlığı bu yıl eğitim idealine sımsıkı bağlılıkları ile bu ideal uğruna şehit olan öğretmenleri temsilen yine bir dizi etkinliğe yer veriyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl terör saldırısında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın arkadaşlarının kurduğu müzik grubu hafta boyunca şehit öğretmenin anısına dinletiler sunacak.

Bakan Ziya Selçuk, şehit öğretmenlerin aileleriyle yemekte bir araya gelecek. İllerde şehit öğretmenlerin kabri de ziyaret edilecek. Hafta kapsamında mesleğinde fark yaratan öğretmenlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından kabul edilmesi de planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının bu yıl belirgin bir farklılık gösterecek etkinlikleri, öğretmenin toplumdaki değerini anlatmak, öğretmenler arasındaki bağı kuvvetlendirmek, öğrenci öğretmen ilişkisini güçlendirmek, emekli olanları hatırlamak, kaybedilen eğitimcileri anmak, yeni öğretmenlere meslek bilincini aşılamak amacıyla önümüzdeki yıllarda tüm illere yayılması amaçlanıyor.

 

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